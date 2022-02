Comunicado do Business Wire :Kymeta

Kymeta (www.kymetacorp.com), a empresa de comunicações que torna a telefonia móvel global, e a Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (Nasdaq: KTOS), fornecedora líder nacional de soluções espaciais e de segurança, anunciaram hoje uma parceria estratégica para desenvolver conjuntamente produtos e soluções que permitirão sistemas terrestres modernos e virtualizados para aproveitar melhor os recursos das antenas de satélite móveis de próxima geração.

Entre os objetivos mais amplos da parceria estão o avanço da capacidade dos sistemas terrestres de suportar, alavancar, gerenciar e controlar antenas multifuncionais e dirigidas eletronicamente para melhor suportar os recursos de satélites multifeixe e definidos por software. Este esforço se concentrará inicialmente no desenvolvimento conjunto de um terminal remoto definido por software que suportará uma variedade de aplicativos dinâmicos de conectividade de satélite, incluindo suporte para casos de uso de várias órbitas em que a conectividade com os satélites LEO, MEO e GEO através da mesma antena é desejável.

A indústria espacial está imersa em um renascimento, impulsionado por avanços tecnológicos, como pequenos satélites, constelações proliferadas de órbita terrestre baixa (LEO), cargas úteis definidas por software, serviços de várias órbitas e muito mais. No terreno, avanços proporcionais nas redes de satélite estão ocorrendo, como testemunhado pelo crescimento de provedores de serviço terrestre, comunicações móveis em movimento e sistemas terrestres virtualizados. Esses avanços em ambas as extremidades da conexão espaço/solo significam que os sistemas de satélite devem agir de forma mais dinâmica, adaptando-se rapidamente às mudanças nas necessidades, condições, níveis de serviço e requisitos de negócios ou missão.

"A interface de modem/antena de hoje presume um relacionamento analógico, estático, um para um em um momento em que a camada espacial evoluiu para incluir redes multiórbitas altamente dinâmicas e cargas úteis definidas por software", disse Greg Quiggle, vice-presidente de Gestão de Produtos Espaciais na Kratos. "Os terminais remotos devem se transformar digitalmente, adotando os recursos exclusivos de antenas direcionadas eletronicamente (ESA) e equipamentos universais no local do cliente (uCPE) para permitir dinamicamente multifeixe, multibanda e multiuso na borda da rede."

O Terminal Remoto Transformado Digitalmente combinará um Kymeta ESA com um uCPE definido por software baseado na tecnologia Kratos OpenSpace, tudo em um pacote de terminal unificado. A Plataforma OpenSpace é o primeiro e único sistema terrestre orquestrado e definido por software disponível comercialmente que permite que as operadoras de satélites e comunicações avancem na transformação digital de suas redes de satélites.

"A Kymeta está entusiasmada com a parceria com a Kratos, líder na revolução da virtualização de redes espaciais, para desenvolver em conjunto um terminal terrestre digital que aproveita a tecnologia de antena Kymeta u8", disse Lilac Muller, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Kymeta. "O Kymeta u8 é uma plataforma definida por software que desbloqueia o potencial de recursos futuros em redes terrestres e espaciais em órbitas geoestacionárias e não geoestacionárias."

Para fornecer uma solução que se adapta dinamicamente às mudanças na camada espacial, ao mesmo tempo em que oferece suporte a várias funções na borda da rede, os produtos desenvolvidos em conjunto estarão em conformidade com os padrões do setor, incluindo o IEEE-ISTO Std 4900-2021: Digital IF Interoperability Standard, v1.0 do Digital IF Interoperability (DIFI) Consortium (DIFI). Ambas as empresas acreditam que padrões comuns são essenciais para que a indústria espacial aproveite as oportunidades no horizonte e avance na integração da indústria com a maior infraestrutura global de comunicações. Ambos são membros fundadores da DIFI, uma organização independente criada para desenvolver e promover padrões de interoperabilidade em sistemas espaciais e de satélites.

Sobre a Kymeta

A Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, empresa integrante da Kymeta, reúne as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Conjuntamente com a antena de satélite de tela plana da empresa - a primeira de seu tipo - e os serviços Kymeta Connect?, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas a clientes do mundo todo. Apoiado por patentes e licenças nos Estados Unidos e internacionais, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves, que ocupam pouco espaço e não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil, para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Saiba mais em kymetacorp.com.

Sobre as soluções de defesa e segurança da Kratos

A Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) desenvolve e coloca em campo tecnologias, plataformas e sistemas transformadores e acessíveis para clientes, aliados e empresas comerciais relacionados à Segurança Nacional dos Estados Unidos. A Kratos está mudando a maneira como a tecnologia inovadora para esses setores é rapidamente trazida ao mercado por meio de abordagens comprovadas de capital de risco e comerciais, incluindo pesquisa proativa e processos de desenvolvimento simplificados. A Kratos é especializada em sistemas não tripulados, comunicações por satélite, cibersegurança/guerra, eletrônicos de micro-ondas, defesa antimísseis, sistemas hipersônicos, treinamento, sistemas de combate e desenvolvimento de motores turbojato e turbofan de última geração. Para mais informações, acesse www.KratosDefense.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005050/pt/

Contato

Consultas de negócios para a Kymeta:

Brenda Kuhns Diretora de marketing Kymeta Corporation bkuhns@kymetacorp.com

Consultas da mídia para a Kymeta:

Amanda Barry Diretora de relações públicas e conteúdo Summit Group abarry@summitgroup.com

Contato de imprensa da Kratos:

Yolanda White 858-812-7302 Direto

Informações do Investidor Kratos:

877-934-4687 investor@kratosdefense.com

