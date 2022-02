Comunicado do Business Wire :Gupshup

A Gupshup, líder mundial em engajamento de conversação, anunciou a aquisição da Knowlarity Communications. A Knowlarity é líder mundial em comunicações em nuvem, oferecendo telefonia em nuvem, automação de centros de contatos, assistentes de voz com inteligência artificial e soluções de análise de fala para mais de 6.000 clientes em 65 países. A aquisição complementa o conjunto de mensagens de conversação líder do setor da Gupshup e estabelece a Gupshup também como líder em comunicações de voz e vídeo. A Knowlarity opera no mercado de Engajamento de Conversação baseado em voz, que está pronto para transformar centros de contato, sistemas IVR e sistemas de voz inteligentes, representando um mercado endereçável total (TAM) de quase US$ 18 bilhões1 em 2024.

As receitas da Knowlarity cresceram 50% quanto ao ano anterior, enquanto as receitas internacionais exceto Índia cresceram 100% no mesmo período. A Knowlarity oferece soluções com confiabilidade e inteligência incomparáveis que permitem que as empresas envolvam melhor seus clientes mediante soluções de voz e vídeo habilitadas para IA para um ROI aprimorado. As soluções da Knowlarity vêm sendo utilizadas em vários setores, incluindo BFSI, Bens de Consumo, TI/ITeS e Saúde, em várias jornadas de clientes, abrangendo vendas e geração de clientes potenciais, atendimento e suporte a clientes, chamadas automatizadas, pesquisas e feedback, logística e entrega, além de trabalhos remotos. Ela tem parceria com liderança no setor com o Google Cloud for Speech Analytics e integrações com os principais sistemas de CRM do mundo, como Salesforce, Freshworks, Hubspot e Zoho, entre outros. A Knowlarity possui o maior número de clientes unicórnio no mercado de voz na Índia.

"À medida que o envolvimento empresa-consumidor se torna conversacional, a Gupshup está ocupada permitindo mais formas para as empresas fornecerem valiosas experiências. Com a adição dos produtos da Knowlarity, as empresas agora poderão criar experiências de conversação perfeitas nos canais de mensagens e voz", disse Beerud Sheth, Co-Fundador e Diretor Executivo da Gupshup. "A Knowlarity é claramente a líder de mercado em voz - seu conjunto completo de produtos, abrangendo telefonia em nuvem e automação de centros de contatos, junto com a excelente aceitação do cliente, aumentará ainda mais a posição de liderança da Gupshup. Estou animado para dar as boas-vindas à equipe Knowlarity à família Gupshup."

"Nós da Knowlarity estamos animados em fazer parte da Gupshup. Isto levará a experiências mais valiosas a nossos clientes atuais e futuros, junto com o enriquecimento do produto e oportunidades significativas de expansão geográfica. Nossas culturas centralizadas no cliente e com foco na inovação estão perfeitamente alinhadas e vemos sinergias significativas, além de novos produtos surgindo da combinação de duas grandes equipes", disse Yatish Mehrotra, Diretor Executivo da Knowlarity.

"A necessidade de as empresas manterem uma comunicação eficaz com seus clientes é essencial para construir relacionamentos mais fortes e duradouros, independentemente do setor, estágio ou mercado. A pandemia apenas acentuou esta necessidade - e aumentou a demanda por soluções de comunicação unificadas e contínuas que permitem empresas se conectarem com seus clientes em todos os canais. A união da Gupshup e da Knowlarity cria uma oferta de produtos exclusiva para clientes em todas as regiões, consolidando a posição de liderança que ambas as empresas atingiram no espaço de engajamento de conversação e comunicações baseadas em nuvem. Como primeiros adeptos da Knowlarity, a Sequoia Índia continua animada com este setor. Estamos empolgados com este marco e esperamos uma parceria duradoura", disse Sandeep Kher, Diretor da Sequoia Capital Índia e Sudeste Asiático.

"Nosso investimento e jornada com a Knowlarity ao longo dos anos continua reforçando nossa crença de que a Índia produz negócios SaaS de classe mundial. A Gupshup e a Knowlarity são uma combinação natural. Gostaríamos de parabenizar as equipes da Gupshup e da Knowlarity e desejar-lhes tudo de bom, pois formarão uma grande parceria nos próximos anos", disse Subeer Monga, Sócio da Mayfield Índia.

"Os clientes querem poder se comunicar com empresas em texto, voz e outros canais de sua escolha. A Knowlarity é pioneira em telefonia corporativa em mercados emergentes. A Gupshup é líder de mercado em mensagens. A aquisição da Knowlarity pela Gupshup cria a maior e mais avançada líder em comunicação nas economias de mercado emergentes de rápido crescimento", disse Ambarish Gupta, Co-Fundador da Knowlarity.

Em 2021, a Gupshup se tornou um unicórnio com uma avaliação de US$ 1,4 bilhão e arrecadou US$ 340 milhões da Tiger Global, Fidelity Management and Research Co. LLC e outros investidores mundiais de renome. Esta é a segunda aquisição da Gupshup nos últimos quatro meses, após a aquisição da Dotgo, a plataforma RCS (Rich Communications Services) com liderança mundial.

A transação deverá ser concluída até o fim de fevereiro de 2022, sujeita à conclusão das condições habituais de fechamento. A DC Advisory atuou como única consultoria financeira da Knowlarity na transação.

Sobre a Gupshup

A Gupshup permite um melhor envolvimento do cliente através de conversações. A Gupshup é a principal plataforma de engajamento de conversação, fornecendo mais de 6 bilhões de mensagens por mês. Em todos os setores verticais, milhares de grandes e pequenas empresas em mercados emergentes usam a Gupshup para criar experiências de conversação em múltiplos canais em marketing, vendas e suporte. A Gupshup fornece uma única API de mensagens para mais de 30 canais de mensagens, soluções de voz com inteligência artificial, um valioso kit de ferramentas de construção de experiência de conversação, mais de 500 integrações com os principais sistemas de CRM, comércio eletrônico e automação de marketing bem como uma rede de parcerias de mercados emergentes em aplicativos de mensagens, fabricantes de dispositivos, ISVs e operadoras móveis. Com a Gupshup, as empresas tornaram as conversações uma parte integral do sucesso de engajamento do cliente. www.gupshup.io

Sobre a Knowlarity

A Knowlarity permite a comunicação automatizada, permitindo que os operadores trabalhem online via nuvem. A Knowlarity permite que as empresas trabalhem em uma rede de comunicação eficaz mediante soluções em nuvem, como Click to call, mascaramento de números, sistema IVR multinível, WhatsApp Business API, Toll-free no, plataforma de vídeo integrada, soluções habilitadas para IA como Speech Analytics e VoiceBot / ChatBot e muito mais. A Knowlarity tem a capacidade de capacitar suas equipes com soluções de trabalho virtual para garantir que as operações de negócios não sejam afetadas ao permitir o trabalho de qualquer lugar. A Knowlarity foi fundada por Ambarish Gupta e Pallav Pandey. https://www.knowlarity.com

-- Análise de previsão da Gartner. Centros de contatos em todo o mundo, janeiro de 2021

