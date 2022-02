Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder global em vídeo para empresas, anunciou a aquisição da Wicket Labs, uma empresa com conhecimento de audiências que oferece aos usuários visibilidade do conteúdo e análise de assinantes.

A plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita que os clientes ofereçam vídeos com qualidade de transmissão aos visualizadores do mundo inteiro e meçam sua eficácia com análises abrangentes em tempo real, incluindo informações sobre o vídeo e os visualizadores. Estas análises ajudam os clientes a entender o desempenho do vídeo, o envolvimento do público e o retorno sobre o investimento (ROI). Ao utilizar estes dados, os clientes podem prever o comportamento futuro através de modelos de aprendizado de máquina e incentivar o envolvimento do visualizador com recomendações baseadas em comportamentos de visualização, listas de reprodução personalizadas e análise de conteúdo.

Com a aquisição da Wicket Labs, os clientes da Brightcove terão acesso ao conteúdo e informações dos assinantes para tomar decisões com base em dados para aprimorar a aquisição, conversões, envolvimento e retenção de assinantes. A plataforma premiada da Brightcove agora incluirá as seguintes informações sobre o tipo de audiência:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Profundo entendimento dos valores de vida do cliente

-- Análise de coorte de assinantes

-- Análise de engajamento e recomendações para ajudar na promoção cruzada de conteúdo entre grupos

-- Principais tendências no comportamento do visualizador e conteúdo visualizado para entender o que incentiva relacionamentos e valor de longo prazo

-- Referências comparativa de adesão

Estas informações oferecerão às empresas uma maior compreensão da dinâmica do público, fontes de novos assinantes, a jornada do assinante e como aumentar a receita de assinaturas por meio de visualizações de dados e painéis. Esta aquisição acelera o compromisso da Brightcove com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para oferecer aos clientes conhecimento profundo para que se mantenham competitivos e expandam seus negócios.

"Nos comprometemos a atender nossos clientes por meio de nossa plataforma de vídeo inteligente alimentada por análises, IA e ML para ajudá-los a expandir seus negócios com o envolvimento do público e monetização de seu conteúdo", disse Namita Dhallan, diretora de produtos (CPO) da Brightcove. "A aquisição da Wicket Labs vai nos ajudar a aumentar a nossa oferta de análise com informações sobre o público e aumentar os recursos dedicados para agregar valor para os nossos clientes."

"Estamos entusiasmados em ver a Brightcove expandir sua oferta consistente de análise com a adição da plataforma de informações sobre o público da Wicket Labs", disse Sylvia George, vice-presidente sênior (SVP), Estratégia de Marketing e Público em Crescimento na AMC Networks. Ser capaz de ver uma imagem completa de nosso desempenho, desde as análises de vídeo até as informações de conteúdo e assinantes de uma plataforma, nos ajudará a tomar decisões de negócios com base em dados."

"Estamos muito felizes com esta união com a Brightcove e em integrar o nosso conhecimento do público com a análise consistente da Brightcove e a plataforma líder de vídeo online", disse Marty Roberts, cofundadora e diretora executiva (CEO) da Wicket Labs. "O investimento que a Brightcove está fazendo em análise, inteligência artificial e aprendizado de máquina é essencial para promover a inovação futura da indústria de vídeo."

A Brightcove adquirirá a tecnologia de inteligência de vídeo, a marca, os ativos de marketing e o relacionamento com clientes da Wicket Labs a nível global. Os confundadores da Wicket Labs e todos os seus funcionários se juntarão à empresa de produtos e engenharia da Brightcove para reforçar o investimento em inteligência de vídeo e análise de alto nível da Brightcove.

Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

Brightcove cria as soluções de tecnologia de vídeo mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para construir uma conexão entre as empresas e o seu público, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 70 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita às empresas vender para clientes de forma mais eficaz, aos líderes de mídia transmitir e gerar receita com conteúdo de maneira mais confiável e a todas as empresas se comunicar com os membros de equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, estamos continuamente ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no Twitter, LinkedIn e Facebook. Visite www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business?.

Declarações prospectivas. Este comunicado de imprensa inclui certas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre a nossa posição para executar a nossa estratégia de crescimento, o fechamento da aquisição da Wicket Labs e a integração bem-sucedida da tecnologia, negócios e clientes da Wicket Labs, além de nossa capacidade para expandir nossa posição de liderança e oportunidades de mercado. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, planos, objetivos, expectativas e intenções e outras declarações contidas neste comunicado de imprensa, que não são fatos históricos e declarações identificados por palavras como "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "acredita", "procura", "estima" ou palavras de significado semelhante. Estas declarações prospectivas refletem nossa visão atual sobre os nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, que são baseadas nas informações atualmente disponíveis e nos pressupostos que fizemos. Embora acreditemos que nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e prospectos, tal como refletidos ou sugeridos por essas declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir que os planos, intenções, expectativas ou estratégias serão atingidos ou alcançados. Além disso, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas e serão afetados por uma variedade de riscos e fatores que estão além do nosso controle, incluindo, sem limitação: riscos associados à conclusão bem-sucedida da aquisição da tecnologia, negócios e clientes da Wicket Labs, dificuldades em integrar a tecnologia, produtos, operações e contratos da Wicket Labs e perceber os benefícios antecipados da aquisição; o efeito da pandemia da COVID-19, inclusive em nossas operações comerciais, assim como o seu impacto nas condições gerais do mercado econômico e financeiro; nossa capacidade de reter clientes existentes e adquirir novos; nossa história de perdas; expectativas em relação à ampla adoção da demanda dos clientes por nossos produtos; os efeitos do aumento da concorrência e comoditização dos serviços que oferecemos, incluindo entrega e armazenamento de dados; acompanhar a rápida mudança tecnológica necessária para manter a competitividade em nosso setor; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz e recrutar com sucesso pessoal adicional altamente qualificado; a volatilidade dos preços de nossas ações ordinárias; e outros riscos estabelecidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual mais recente apresentado no Formulário 10-K e em nossos outros arquivamentos junto à SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005314/pt/

Contato

Mídia: Brightcove Meredith Duhaime Press@brightcove.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags