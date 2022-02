Berlim proíbe a transmissão do canal russo RT em alemão e Moscou reage

O regulador dos meios de comunicação da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (2) que proibiu a transmissão do canal russo Russia Today (RT) em alemão no país, ao que Moscou respondeu com a ameaça de "represálias".

A transmissão do canal RT DE foi "proibida" porque "não foi solicitada nem recebeu a autorização necessária, de acordo com a lei de mídia", disse o regulador alemão em um comunicado.

"Essa decisão não nos deixa outra opção senão tomar medidas de represália contra os veículos de comunicação alemães credenciados na Rússia", reagiu o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em nota.

Além disso, prometeu medidas de represália contra "intermediários da Internet que eliminaram de forma arbitrária e injustificada as contas do canal em suas plataformas", em aparente referência ao gigante americano YouTube.

"O veredicto do regulador alemão de mídia é um sinal inequívoco de que as preocupações da Rússia foram ignoradas e isso pode ser visto", afirma o comunicado.

A diretora da rede, Margarita Simonyan, criticou a decisão no Twitter e disse que "não faz sentido". Alertou ainda que o canal "não vai parar de transmitir".

A RT DE foi bloqueada da rede de satélites da Europa em 22 de dezembro, a pedido das autoridades alemãs, menos de uma semana após o início de sua transmissão, mas ainda estava acessível na web e por meio de um aplicativo.

Em resposta à suspensão, a RT DE alegou que estava transmitindo de Moscou e que tinha uma licença sérvia para transmitir via cabo e satélite, o que permitiria sua transmissão na Alemanha de acordo com as diretrizes da União Europeia (UE).

"Não conseguimos entender por que um regulador supostamente informado e independente agiria com base no que parece ser uma motivação política, em função de uma versão falsa da realidade que serve a seus próprios propósitos", declarou.

No entanto, o regulador alemão argumentou que o canal estava radicado em Berlim e que não tem nenhuma "permissão legítima sob a lei europeia". A rede russa, por sua vez, indicou que vai tentar recorrer da decisão na Justiça.

Vladimir Soloviev, presidente do sindicato dos jornalistas russos, disse à agência de notícias russa TASS que a Alemanha busca "proibir um ponto de vista alternativo", violando os "princípios de liberdade de expressão".

A decisão coincide com um momento de crescentes tensões entre Moscou e os países ocidentais, após a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia.

O RT, lançado em 2005 como "Russia Today", é um canal público que é exibido e possui páginas na internet em vários idiomas, como inglês, francês, espanhol e árabe.

Alguns países ocidentais já acusaram a rede de espalhar desinformação e propaganda pró-Kremlin.

Causou controvérsia em muitos países, incluindo os Estados Unidos, onde foi obrigado a se registrar como "agente estrangeiro", e também no Reino Unido, cujas autoridades ameaçaram revogar sua licença.

O RT foi ainda banido em vários países, incluindo as ex-repúblicas soviéticas Lituânia e Letônia.

Em 16 de dezembro, dia de seu lançamento, o YouTube suspendeu a conta alemã da RT por violar seus termos de uso.

