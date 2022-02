Barcelona reforça seu ataque com Aubameyang

O Barcelona reforçou seu setor ofensivo com a chegada do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang depois de rescindir seu contrato com o Arsenal na última transferência do Barça no mercado de janeiro.

"O jogador assinará contrato até 30 de junho de 2025, com opção de saída acordada em 30 de junho de 2023, e terá uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (113 milhões de dólares)", disse o Barça em um comunicado.

O anúncio ocorre dois dias após o fechamento do mercado de janeiro na segunda-feira, quando as negociações pelo atacante de 32 anos se aceleraram.

"Por Aubameyang, os documentos entraram na FA (Federação Inglesa) quando faltava um minuto para as 24h00", disse o presidente do Barça, Joan Laporta, na terça-feira, para ilustrar uma negociação quase no 'apito final' para que 'Auba' fosse liberado.

"Foi um dia muito longo, mas no final estou aqui, ansioso e muito feliz", garantiu 'Auba' à mídia do clube catalão.

O atacante gabonês chega ao Barça como agente livre, o que possibilitou adiar o anúncio de sua contratação, após rescindir "de comum acordo" seu contrato com o Arsenal, que, segundo a imprensa britânica, teria pago cerca de 7 milhões libras (9,4 milhões de dólares) ao atleta para se desvincular dele.

Aubameyang também teria concordado em reduzir substancialmente seu salário no Arsenal (avaliado em cerca de 20 milhões de dólares por ano) para se adaptar à delicada situação econômica do Barça e permitir que o Barça cumpra o 'fair play' financeiro da Liga, de acordo com o imprensa espanhola.

"Estou muito feliz, muito contente por estar aqui e já estou ansioso para estar em campo", assegurou o atacante.

Eleito melhor jogador africano em 2015, Aubameyang jogou pelo Milan, Dijon, Lille, Monaco e Saint-Etienne antes de assinar com o Borussia Dortmund em 2013, onde se destacou internacionalmente, levando a uma transferência para o Arsenal.

A chegada de Aubameyang busca dar mais poder de fogo ao ataque do Barça, que desde a chegada de Xavi Hernández ao comando vem melhorando seu jogo, mas continua mostrando falta de gols.

Memphis Depay, depois de um início de temporada tempestuoso, perdeu o brilho, enquanto Luuk de Jong também mostra um desempenho irregular enquanto o jovem Ansu Fati voltou a se lesionar.

"Aubameyang se destaca por sua grande velocidade e faro de artilheiro", disse o Barcelona.

"O atacante africano já marcou mais de 300 gols como profissional e é um dos maiores artilheiros da última década, com ótima definição e chute", acrescentou o clube catalão.

Eliminado da Copa do Rei e da Liga dos Campeões, o Barcelona está na quinta posição do campeonato espanhol, quinze pontos atrás do líder Real Madrid e atrás do Atlético de Madrid, seu adversário no domingo, contra quem Aubameyang poderia estrear.

Aubameyang é a mais recente contratação do Barça, após as chegadas no último mercado do ponta Ferran Torres do Manchester City por 55 milhões de euros (62 milhões de dólares), do lateral-direito brasileiro Daniel Alves (38 anos) e do atacante Adama Traoré (26 anos), em empréstimo do Wolverhampton.

Aubameyang foi cortado de um dérbi contra o Tottenham na última temporada por chegar atrasado para uma reunião antes do jogo e perdeu a braçadeira de capitão em dezembro em um episódio em que o Arsenal descreveu como "sua última infração disciplinar".

O jogador não joga pelo time desde então, apesar da falta de opções do técnico Mikel Arteta no ataque.

