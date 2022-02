Barcelona descarta Daniel Alves para a Liga Europa

O Barcelona divulgou nesta quarta-feira a lista de jogadores inscritos para disputar a Liga Europa, descartando o veterano Daniel Alves.

A equipe do Barça só conseguiu registrar, de acordo com os regulamentos da Uefa, três de suas quatro contratações na última janela do mercado fechada na segunda-feira e o brasileiro foi escolhido para ficar de fora.

O técnico Xavi Hernández decidiu inscrever os outros três estreantes Adama Traoré, Ferran Torres e Pierre-Emerick Aubameyang, o último a se juntar à equipe catalã, para o torneio continental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Barça incluiu na lista 24 jogadores do time principal, além de oito da filial.

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões, caindo para a Liga Europa, onde no dia 17 de fevereiro enfrentará o Napoli em busca de sua vaga na segunda fase do torneio continental.

gr/mcd/aam

Tags