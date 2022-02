Ataque aéreo turco deixa quatro mortos no nordeste da Síria

Um ataque aéreo turco a uma central de energia curda no nordeste da Síria deixou quatro mortos - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), nesta quarta-feira (2).

De acordo com o governo turco, esta operação coincidiu com bombardeios de alvos curdos no Iraque.

A ofensiva turca foi lançada na noite de terça-feira (1º) contra uma usina de energia perto da localidade de Al Malikiyah, na província de Hasaka, afirmou o OSDH.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Pelo menos quatro pessoas morreram no ataque dirigido a uma estação energética perto de Al Malikiyah", relatou a ONG.

De acordo com a instituição, o bombardeio matou trabalhadores da central energética e combatentes das Forças Democráticas Sírias (FDS), o exército de facto da administração curda na área.

Os danos causados à usina provocaram apagões nos povoados vizinhos, acrescentou o OSDH.

A informação já havia sido confirmada, mais cedo, pelos serviços antiterroristas do Curdistão.

"Aviões de combate turcos atacaram posições dos combatentes do PKK", uma guerrilha curda que opera em partes da Turquia e do Iraque, nas regiões iraquianas de Majmur e Sinjar, detalha a nota divulgada.

"O bombardeio causou perdas humanas e materiais", acrescentou o texto.

Em um comunicado, também desta quarta-feira, o Ministério turco da Defesa informou sobre bombardeios nas "regiões de Derik de Sinjar e do (monte) Karacak no norte do Iraque e da Síria, utilizadas como retaguarda por terroristas" do PKK e das Unidades de Proteção Popular (YPG), milícia curda considerada uma emanação "terrorista" do PKK por Ancara.

O PKK tem bases de retaguarda e campos de treinamento na região de Sinjar, assim como em áreas montanhosas do Curdistão iraquiano, fronteiriço com a Turquia.

"Refúgios, bunkers, cavernas, túneis, depósitos de munições e supostos quartéis-generais e campos de treinamento suspeitos estavam entre os alvos", detalhou o ministério turco.

Os YPG condenaram os ataques, ocorridos poucos dias depois da maior operação do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria em três anos.

"A Turquia tenta continuar o que o EI começou", denunciaram, no Twitter.

"Segundo as informações que recebemos, a aviação militar turca bombardeou seis posições do PKK nas montanhas de Karjokh", afirmaram os serviços antiterroristas do Curdistão em seu comunicado.

A nota também menciona "ataques" contra "outras duas posições nas montanhas de Sinjar e na região adjacente na Síria", e ataques na zona de Shila, no Iraque, perto da fronteira com a Síria.

As FDS informaram que 40 de seus combatentes e mais de 70 agentes penitenciários morreram no ataque do EI à prisão de Ghwayran, em Hasaka. A ofensiva se estendeu por uma semana.

Washington dependeu, fortemente, das FDS para derrotar os jihadistas do EI, quando o grupo controlava grande parte da Síria e do Iraque em 2014.

str/tgg/gde/tp/js/dbh/zm/mas/mar/tt

Tags