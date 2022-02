Whoopi Goldberg se desculpa por comentários sobre o Holocausto

Whoopi Goldberg se desculpou depois de ser criticada por dizer que o genocídio nazista de seis milhões de judeus não foi "uma questão de raça".

A atriz americana vencedora de Oscar disse no programa "The View", do canal ABC, que o Holocausto envolveu "dois grupos de pessoas brancas".

"No programa de hoje disse que o Holocausto 'não é uma questão de raça e sim da desumanidade do homem com o homem'. Deveria ter dito que são os dois", escreveu Goldberg no Twitter na segunda-feira à noite.

"O povo judeu de todo o mundo sempre contou com meu apoio e isso nunca vai mudar. Lamento o dano que causei", acrescentou a atriz de 66 anos.

Após os comentários de Goldberg, críticos responderam que a raça foi determinante para o genocídio, já que os nazistas acreditavam que eram uma raça superior.

"Não @WhoopiGoldberg, o #Holocausto foi a aniquilação sistemática do povo judeu por parte dos nazistas, que os consideravam uma raça inferior", tuitou Jonathan Greenblatt, diretor da Liga Antidifamação.

"Foram desumanizados e usaram essa propaganda racista para justificar o assassinato de seis milhões de judeus. A distorsão do Holocausto é perigosa", acrescentou.

Por sua vez, o Museu do Holocausto dos Estados Unidos escreveu no Twitter que "o racismo foi fundamental para a ideologia nazista".

"Os judeus não se definiam pela religião e sim pela raça. As crenças racistas nazistas alimentaram o genocídio e o assassinato em massa", declarou essa instituição sem fazer referência aos comentários de Goldberg.

Goldberg, que protagonizou filmes que denunciaram o racismo contra os negros como "A Cor Púrpura", falou durante uma discussão sobre a proibição em uma escola de Tennessee da novela gráfica de 1986 "Maus I: História de um sobrevivente", sobre a vida no campo de concentração nazista de Auschwitz.

