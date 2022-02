Uruguai goleia Venezuela (4-1) e segue firme na luta por vaga na Copa do Catar-2022

O Uruguai goleou a Venezuela por 4 a 1 nesta terça-feira em Montevidéu e, mostrando um bom futebol, subiu para o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, a última posição que dá acesso direto à Copa do Mundo do Catar-2022.

A festa no estádio Centenário de Montevidéu começou com um gol de Rodrigo Bentancur no primeiro minuto de jogo e continuou com Arrascaeta (23), Edinson Cavani (45+1) e Luis Suárez de pênalti no início do segundo tempo (53). Josef Martínez descontou para a Venezuela aos 65.

A 'Celeste' teve uma noite perfeita em seu retorno ao estádio Centenário, onde não jogava desde junho passado, com pontos altos que incluíram o surgimento dos jovens Facundo Pellistri, Bentancur, Federico Valverde e Arrascaeta, em uma vitória confortável para o time comandado pelo técnico Diego Alonso, que tenta se classificar para sua quarta Copa do Mundo consecutiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a seleção venezuelana voltou a mostrar - agora com José Pekerman como técnico - porque foi a primeira eliminada da região.

O Uruguai soma 22 pontos e está na quarta posição enquanto aguarda o duelo desta noite entre Equador (24) e Peru (20) em Lima na partida que encerra a décima sexta e antepenúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

gfe/ma/aam

Tags