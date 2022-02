Todos países da UE estão prontos para agir, diz vice da Comissão Europeia

Vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis afirmou nesta terça-feira que todos os membros da União Europeia estão "prontos para agir" com eventuais sanções contra a Rússia, caso o país de fato invada a Ucrânia. Segundo ele, a UE também trabalha em outra frente, ajudando Kiev, e continua a buscar a via diplomática com Moscou.

Em entrevista à Bloomberg, Dombrovskis disse que a Rússia precisa saber que haverá "consequências severas", caso ela invada o território ucraniano. Ele admitiu que sanções à Rússia acabam por prejudicar também a economia da UE, mas disse que o bloco busca meios de "maximizar os efeitos na Rússia e minimizá-lo em nós", no caso de eventuais sanções.

A autoridade ainda complementou que, se for preciso, a UE está disposta a enfrentar "algum efeito na economia, se for o preço a pagar para manter a paz".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dombrovskis disse que as ações de Putin "muitas vezes são oportunistas e ele está pronto a ir até onde permitirem que vá". Diante disso, a autoridade da UE disse que o bloco está pronto para agir a fim de "evitar e dissuadir a Rússia de mais agressões".

Tags