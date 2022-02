Sanções, tristeza e advertências no primeiro aniversário do golpe de Estado em Mianmar

Uma greve silenciosa com ampla adesão, novas sanções internacionais e uma investigação da ONU por crimes contra a humanidade são algumas reações no mundo ao primeiro aniversário do golpe militar em Mianmar.

"Vivemos no inferno (...) Temos (constantemente) que pensar em nossa vida cotidiana sob esta ditadura, mas que em nossos objetivos, nossos sonhos para o futuro", declarou em um mercado de Yangon Htoo Aung, que não revelou o verdadeiro nome por medo de represálias.

"Mais de 14 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, a economia está em crise, as conquistas democráticas foram perdidas e o conflito está se propagando por todo o país", afirmaram em um comunicado conjunto União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Coreia do Sul.

"Reiteramos nosso pedido ao regime militar para que acabe imediatamente com o estado de emergência, autorize o acesso humanitário sem obstáculos, liberte as pessoas detidas de forma arbitrária e reconduza rapidamente o país a um processo democrático"

"Os relatórios recebidos no ano passado sugerem que mais de 1.000 pessoas foram assassinadas em circunstâncias que podem ser qualificadas como crimes contra a humanidade ou crimes de guerra", afirmou em comunicado Nicholas Koumjian, diretor do Mecanismo de Investigação Independente das Nações Unidas para Mianmar.

"A justiça internacional tem uma memória muito longa e um dia os autores dos mais graves crimes internacionais cometidos em Mianmar serão responsabilizados", alertou, antes de destacar que os investigadores da ONU estão acompanhando os acontecimentos "muito de perto".

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, aproveitou o aniversário para aumentar a pressão sobre o regime, com novas sanções financeiras direcionadas a autoridades birmanesas.

As sanções foram adotadas em coordenação com Reino Unido e Canadá e afetam os principais funcionários os principais funcionários judiciais do país: o procurador-geral Thida Oo, o presidente da Suprema Corte Tun Tun Oo e o chefe da comissão anticorrupção Tin Oo.

"Mianmar está no limite do colapso", advertiu Catherine Renshaw, professora da Universidade Ocidental de Sydney.

"A cada semana que passa, o sofrimento é maior, as críticas se acumulam e a desconfiança entre o exército e os opositores aumenta. Uma guerra civil em grande escala parece inevitável."

"O silêncio é o grito mais forte que podemos dar contra os soldados e a violenta repressão", escreveu uma opositora no Twitter. As ruas e estabelecimentos comerciais estavam vazios em todo o país.

"Nosso futuro é mais promissor que nosso passado (...) Peço a todos que defendam o que é justo para o povo e façam o necessário para o bem da população de Mianmar", tuitou Thinzar Shunlei Yi, uma ativista pró-democracia.

