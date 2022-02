Rússia nega ter enviado resposta por escrito às propostas dos EUA sobre Ucrânia

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, negou que o país tenha enviado a Washington respostas escritas a uma proposta dos Estados Unidos que visava à redução das tensões na Ucrânia. O Kremlin está buscando garantias juridicamente vinculantes dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de que a Ucrânia nunca irá aderir à aliança, de que mobilização de armas da Otan perto das fronteiras russas será interrompida e de que as forças da Organização no Leste Europeu vão recuar.

As exigências, rejeitadas pela Otan e pelos EUA e classificadas como inaceitáveis, surgem em meio a temores de que a Rússia possa invadir a Ucrânia, após Moscou concentrar cerca de 100 mil soldados na fronteira entre os países.

Washington forneceu a Moscou uma resposta por escrito às demandas e, nesta segunda-feira, três fontes da Casa Branca disseram que o governo russo enviou uma tréplica às propostas dos EUA. Mas o vice-ministro das Relações Exteriores disse hoje à agência de notícias Ria Novosti que isso "não era verdade".

A agência também citou um diplomata sênior não identificado dizendo que o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, enviou uma mensagem a seus pares ocidentais, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, sobre o "princípio da indivisibilidade da segurança", mas que isso não era uma resposta formal às propostas dos EUA. Fonte: Associated Press.

