Rússia afirma que não recuará diante de ameaças d sanções dos EUA

A Rússia não vai recuar diante da ameaça de sanções dos Estados Unidos motivadas pelas tensões na Ucrânia, afirmou a embaixada russa em Washington, horas antes da conversa telefônica prevista para esta terça-feira (1) entre os chefes da diplomacia das duas potências.

"Não vamos recuar e ficar quietos, ouvindo as ameaças de sanções dos Estados Unidos", afirmou a embaixada em um texto publicado em sua página do Facebook.

"É Washington e não Moscou que gera tensões", completa a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nota foi divulgada poucas horas de uma conversa por telefone entre o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, para abordar a questão da Ucrânia.

As tensões entre os dois países aumentaram nas últimas semanas com as acusações americanas de que a Rússia planeja invadir a Ucrânia.

A Casa Branca afirmou na segunda-feira que está preparada para impor sanções contra pessoas próximas do presidente russo, Vladimir Putin, em caso de um ataque.

O presidente americano Joe Biden advertiu Putin sobre grandes sanções coordenadas pelos países ocidentais em resposta a uma invasão da Ucrânia.

A Rússia concentrou mais de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, o que provocou temores no Ocidente sobre a preparação de uma ofensiva.

A embaixada russa afirmou que os soldados "não ameaçam ninguém" e que o país tem o "direito soberano" de mobilizar suas Forças Armadas em seu território.

gkg/emd/mas/zm/fp

Tags