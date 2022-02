Relação México-Estados Unidos em alta tensão por reforma do setor elétrico

Uma tempestade ameaça as relações entre os Estados Unidos e o México, estratégicas para ambos, que atravessam uma zona de alta tensão devido a um projeto de reforma do mercado de eletricidade promovido pelo governo mexicano e que preocupa Washington.

"Fevereiro a maio serão meses críticos", disse à imprensa uma fonte americana no México.

Apresentada em outubro, a iniciativa do Executivo busca fortalecer as empresas públicas nacionais (Petróleos Mexicanos, Pemex, e a companhia elétrica Comissão Federal de Eletricidade, CFE) frente ao setor privado.

Este meteoro chega na forma de uma reforma constitucional que deve ser aprovada em abril. O Congresso retoma a sessão nesta terça-feira.

A proposta legislativa busca corrigir a abertura do mercado iniciada em 2013, sob o presidente "neoliberal" Enrique Peña Nieto (2012-2018), criticada por seu sucessor, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador.

A iniciativa reserva pelo menos 54% da produção para a CFE, contra os 38% atuais, enquanto o setor privado detém 62%.

"As tarifas elétricas poderão se manter abaixo da inflação", espera o governo, em um momento em que os preços rondam picos de 20 anos (7,36% em 2021).

Também propõe o monopólio estatal da produção de lítio, embora respeite as concessões já existentes. O México produz esse metal estratégico para a fabricação de microprocessadores, ainda que em escala bem abaixo do Chile e da Austrália.

A reforma "ameaça ao menos 44 bilhões de dólares em investimentos privados no setor energético no México", repetem pesos pesados democratas em Washington.

"Se for aprovada, o governo mexicano pode cancelar licenças de energia renovável e contratos", diz uma carta ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, assinada pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Robert Menéndez.

"Um dos pontos mais discutidos da reforma tem sido a proposta de cancelar todos os contratos que foram firmados com empresas privadas para a produção e fornecimento de energia elétrica", destaca ainda a filial mexicana da auditora internacional Deloitte.

"Nenhum parafuso será expropriado, absolutamente nada será expropriado", disse esta semana a ministra da Energia, Rocío Nahle, sobre a reforma, que também preocupa a empresa espanhola Iberdrola.

"Há alguns casos que podem ser considerados expropriações indiretas", afirmou em outubro Valeria Vázquez, da Deloitte, à publicação especializada Natural Gas Intelligence.

"Este é o caso quando o Estado não apreende um bem ou propriedade, como uma usina elétrica, mas reduz o valor econômico de um negócio", acrescentou.

Os Estados Unidos conta com opositores internos à reforma constitucional, que deve ser aprovada por 2/3 dos membros do Congresso e do Senado.

Entre eles está o homem forte do partido governista Morena na Câmara Alta, Ricardo Monreal, que havia anunciado o adiamento da reforma para abril e queria que ela fosse emendada.

Também se opõem os governadores dos estados que fazem fronteira com a Califórnia e o Texas, como Sonora e Baja California.

"Baja" quer continuar conectada "à quarta maior economia do mundo, que é a Califórnia", disse a fonte americana no México.

Os Estados Unidos também alegam que a reforma favorecerá as energias poluidoras à base de carvão, em detrimento das energias "limpas" e "renováveis".

"É mentira", garantiu Nahle. "No México, temos apenas 3% da produção de eletricidade a partir do carvão, contra 22% nos Estados Unidos e mais de 50% na China. A Alemanha retomou sua produção elétrica a partir do carvão", acrescentou.

"Cada país acomoda os recursos que tem à sua disposição, e neste momento não vamos criticar os outros", observou a ministra.

A reforma constitucional prevê a revisão de três artigos da Constituição Mexicana (27, 28 e 29) que estabelecem que os recursos naturais são propriedade da nação.

"No sistema de crenças mexicano, a energia é a questão central da soberania popular" e, portanto, o Estado "deve ter o controle", analisa o escritor e jornalista Ricardo Raphael no jornal The Washington Post.

"Não é o caso dos Estados Unidos, onde o setor privado tem participação intensa e o governo intervém apenas como regulador dos mercados", aponta.

Carro-chefe da indústria nacional, a Pemex nasceu da expropriação em 1938 de 17 empresas anglo-saxônicas pelo presidente Lázaro Cárdenas, um importante evento da história contemporânea do México.

