Pressão política na Espanha para investigar a pedofilia na Igreja

De forma inédita, um amplo espectro de partidos políticos na Espanha, incluindo os socialistas no poder, são a favor de investigar os abusos sexuais contra menores por parte de religiosos, enquanto a Igreja mantém sua opacidade.

Até agora, na Espanha não existiu uma investigação oficial, nem do Estado nem da Igreja Católica, sobre supostos crimes de pedofilia cometidos por religiosos, como aconteceu em países como Austrália, Irlanda, Estados Unidos, Alemanha e França.

Sem estatísticas oficiais, o jornal El País abriu uma consulta em 2018 e até agora contabilizou 1.246 vítimas. A Igreja reconhece somente 220 casos desde 2001.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa situação, no entanto, poderia mudar neste país de forte tradição católica e onde mais de 1,5 milhão de crianças estudam em uma das 2.500 escolas católicas existentes, segundo dados de 2020 da Conferência Episcopal Espanhola (CEE).

O Congresso dos Deputados admitiu nesta terça-feira o processamento de uma solicitação do Podemos, aliado minoritário dos socialistas na coalizão de governo, e de dois partidos separatistas de esquerda, o catalão ERC e o basco EH Bildu, para abrir uma investigação parlamentar.

"Não dizemos que não", afirmou na quinta-feira o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, referindo-se ao apoio que seu partido poderia dar e que seria essencial para que a iniciativa se materialize quando chegar em uma data ainda a ser determinada no plenário do Congresso, onde teria que receber uma maioria simples de "sim".

Nesse mesmo dia, Sánchez ofereceu um apoio público incomum a uma vítima, o escritor catalão Alejandro Palomas, que denunciou pela primeira vez que em meados dos anos 70, quando tinha 8 anos, foi vítima de abusos por parte de um religioso, em um colégio católico.

"Obrigado pela sua coragem ao compartilhar seu depoimento comovente com toda a sociedade. Obrigado também por ter atendido minha ligação. Garanto que sua coragem e a de muitos outros que deram esse passo, nos ajudará a reparar a dor de todas as vítimas", escreveu Sánchez no Twitter.

Mas os socialistas destacaram que querem "analisar atentamente" todas as possibilidades, entre elas criar uma comissão independente de especialistas, como aconteceu na Austrália e Holanda.

Essa proposta foi lançada pelo Partido Nacionalista Basco (PNV), outro partido que costuma votar junto com o governo, minoritário no Congresso.

Os liberais do Cidadãos são a favor de uma investigação, mas o principal partido da oposição, o Partido Popular (PP, conservadores), a rejeita, a menos que seja ampliada para indagar sobre a pedofilia em "todas as instituições" do país.

A terceira força parlamentar, a extrema-direita do Vox, se opõe frontalmente.

Abrir uma investigação "é uma boa opção. Tomara (que os partidos) fiquem todos de acordo para fazer algo bem feito", disse à AFP Fernando García Salmones, vítima de abusos há mais de quarenta anos, quando era adolescente e membro do Infância Roubada, uma das associações de vítimas, que elogiou as iniciativas.

Outra vítima, Miguel Ángel Hurtado, conseguiu até a manhã de hoje mais de 55.000 assinaturas a favor de que se instaure uma comissão independente de investigação desde quando criou a petição no sábado no Change.org.

A Conferência Episcopal descarta impulsionar "de forma proativa um programa de investigação geral" dos abusos, segundo afirmou seu secretário-geral no ano passado.

No entanto, afirma ter instaurado protocolos de atuação contra abusos e de treinamento para as pessoas que trabalham com jovens, assim como ter instalado oficinas de prevenção e atenção a vítimas.

Também pagou indenizações, mas as vítimas criticam a opacidade dos critérios.

Em dezembro, o Vaticano iniciou interrogatórios internos depois que o jornal El País publicou um dossiê com 251 casos de suposta pedofilia entre 1948 e 2018.

Segundo o El País, o Vaticano supervisionará por meio da Congregação para a Doutrina da Fé a investigação realizada pela CEE, uma informação que a AFP não pôde confirmar.

Em outro sinal de que o Estado se move para a prestação de contas, o Ministério Público do Estado começou a cobrar processos criminais contra religiosos, para fazer uma análise mais precisa da situação.

du/mg/CHZ/bl/aa

Tags