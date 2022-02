Preços do petróleo se consolidam em níveis altos antes de reunião da Opep+

Os preços do petróleo fecharam com resultados divergentes nesta terça-feira, em um mercado cauteloso, à espera da reunião desta quarta-feira da Opep+ e da divulgação, no mesmo dia, das reservas americanas.

O preço do barril do Brent para entrega em abril caiu 0,11%, fixando-se em 89,16 dólares. Em Nova York, o contrato do WTI para março fechou estável (+0,05%), a 88,20 dólares.

A sessão foi "agitada", em um mercado "que busca uma direção", comentou Matt Smith, analista da empresa Kpler.

