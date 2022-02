PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Conversa crucial entre Blinken e Lavrov sobre a crise ucraniana

DINAMARCA VÍRUS: Dinamarca aposta no retorno à 'vida conhecida antes da covid-19

MIANMAR GOLPE: Greve silenciosa e Mianmar no aniversário de um ano do golpe militar

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

MOSCOU:

Chefes da diplomacia da Rússia e EUA terão conversa crucial sobre a Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversará por telefone sobre a crise ucraniana com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta terça-feira (1º), em um momento em que os países ocidentais mencionam possíveis sanções econômicas como elemento dissuasório para que Moscou desista de qualquer invasão ao país vizinho.

MOSCOU:

Primeiro-ministro húngaro visita Putin, apesar das críticas

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, viaja nesta terça-feira a Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma visita criticada pela oposição húngara como resultado das tensões em curso sobre a Ucrânia.

KIEV:

Ucrânia quer profissionalizar seu exército e recrutar 100 mil soldados

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta terça-feira (1) um plano para profissionalizar o exército, com o objetivo de encerrar o serviço militar e recrutar 100.000 soldados em três anos, em meio a temores de uma invasão russa.

=== DINAMARCA VÍRUS ===

COPENHAGUE:

Dinamarca aposta na volta à 'vida conhecida antes da covid--19'

Apesar da onipresença da covid-19, a Dinamarca se tornou nesta terça-feira (1º) o primeiro país da União Europeia (UE) a suspender todas as restrições sanitárias, pela menor gravidade da variante ômicron e por considerar que pode combater a doença com a elevada cobertura da vacina.

GENEBRA:

É 'prematuro' declarar vitória contra covid-19, diz OMS

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou nesta terça-feira (1º) que é "prematuro" celebrar a vitória contra a covid-19 e abandonar o esforço que vem sendo feito para deter a transmissão do coronavírus.

PARIS:

Pesquisa sobre covid-19 de longa duração avança, apesar da incerteza

A pesquisa sobre a covid-19 de longa duração avança, com novos estudos que acabam de ser publicados, apesar da dificuldade de defini-la cientificamente.

WASHINGTON:

Pfizer buscará autorização para vacinar crianças menores de 5 anos

A gigante farmacêutica Pfizer e seu sócio BioNTech se preparam para pedir às autoridades sanitárias dos Estados Unidos que autorizem sua vacina contra a covid-19 em crianças menores de 5 anos, informou a mídia americana nesta terça-feira (1º).

=== MIANMAR GOLPE ===

YANGON:

Manifestantes de Mianmar desafiam junta militar com greve e aplausos um ano após o golpe

As ruas das grandes cidades de Mianmar ficaram vazias nesta terça-feira (1) e, de suas casas, os moradores aplaudiram para desafiar a junta, no primeiro aniversário do golpe de Estado militar que afundou o país na violência.

BANGCOC:

Sanções, tristeza e advertências no primeiro aniversário do golpe de Estado em Mianmar

Uma greve silenciosa com ampla adesão, novas sanções internacionais e uma investigação da ONU por crimes contra a humanidade são algumas reações no mundo ao primeiro aniversário do golpe militar em Mianmar.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

A relação México-EUA em alta tensão devido à reforma elétrica

Uma tempestade ameaça as relações entre os Estados Unidos e o México, estratégicas para ambos, que passam por uma área de alta tensão devido a um projeto de reforma do mercado de eletricidade promovido pelo governo mexicano e que preocupa Washington.

QUITO:

Deslizamento de terra deixa 14 mortos no Equador após arrasar ginásio

Um deslizamento de terra causado pelas chuvas mais intensas das últimas duas décadas em Quito deixou pelo menos 14 mortos, na segunda-feira (31), após a destruição de uma quadra de esportes - anunciaram autoridades locais.

HAVANA:

Cuba inicia consulta popular sobre legislação que inclui casamento igualitário

A consulta popular para o novo Código das Famílias, que inclui o casamento igualitário, começou nesta terça-feira (1º) em Cuba e terminará em 30 abril, para depois ser aprovado em um referendo.

WASHINGTON:

Todos os dias 255 bebês com menos de um mês morrem na América Latina e no Caribe, diz Opas

Pelo menos 255 bebês com menos de um mês morrem todos os dias na América Latina e no Caribe, disse nesta terça-feira (1) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que lançou uma campanha sobre cuidados com recém-nascidos.

-- EUROPA

KOROLIOV:

Inspirados por Navalny, blogueiros russos lutam contra a corrupção

Armado com um telefone celular e um bastão de selfie, o blogueiro Igor Grishin combate a corrupção em sua cidade natal, no nordeste de Moscou, seguindo os passos do opositor russo preso Alexei Navalny.

MADRI:

Pressão política na Espanha para investigar a pedofilia na Igreja

De forma inédita, um amplo espectro de partidos políticos na Espanha, incluindo os socialistas no poder, são a favor de investigar os abusos sexuais contra menores por parte de religiosos, enquanto a Igreja mantém sua opacidade.

LONDRES:

Futuro de Boris Johnson em suspense devido a 'partygate'

Um primeiro-ministro com os dias estão contados? Boris Johnson sobreviveu à publicação de um relatório na segunda-feira(31) sobre as festas de Downing Street durante os confinamentos, mas seu futuro agora depende de uma investigação policial que pode afastá-lo.

OSLO:

Assassino neonazista norueguês Breivik permanecerá na prisão

A justiça norueguesa rejeitou o pedido de liberdade condicional de Anders Behring Breivik nesta terça-feira(1), dez anos depois que o neonazista assassinou 77 pessoas no pior massacre cometido no país nórdico.

VATICANO:

Igreja italiana também precisa investigar pedofilia no clero, diz assessor do Vaticano

Diante dos relatórios sobre pedofilia envolvendo sacerdotes publicados em diversos países, a Igreja Católica da Itália também "precisa" de uma investigação independente, garante em entrevista à AFP um dos principais assessores do Vaticano para o tema.

LONDRES:

Polícia de Londres é acusada de racismo e misoginia entre seus agentes

Uma investigação da polícia britânica revelou nesta terça-feira comportamentos racistas, misóginos e discriminatórios entre os agentes da Scotland Yard, uma instituição que já enfrenta uma grave crise de confiança pública.

KAISERSALAUTERN, Alemanha:

Caça furtiva foi motivo do assassinato de dois policiais na Alemanha

Os suspeitos de ter matado, na segunda-feira (31), dois policiais no sudoeste da Alemanha, poderiam ter feito isso para esconder um crime de caça furtiva, afirmaram os investigadores nesta terça-feira (1º), após encontrar presas no carro dos detidos.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

AI acusa Israel de praticar política de 'apartheid' contra os palestinos

Como já fizeram várias ONGs locais e a Human Rights Watch (HRW), a Anistia Internacional (AI) classificou nesta terça-feira (1º) de "apartheid" a política de Israel para com os palestinos, que seriam tratados como um "grupo racial inferior", uma acusação contestada pelo governo israelense.

-- ÁFRICA

PAOUA:

O drama das mulheres estupradas por combatentes na República Centro-Africana

Em meio às lágrimas, Maïa, de 15 anos, olha para a barriga saliente. Quatro meses atrás, quando colhia mandioca no noroeste da República Centro-Africana, um homem armado a estuprou.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Desemprego na zona do euro em dezembro foi o mais baixo desde 1998

A taxa de desemprego na zona euro fechou o mês de dezembro de 2021 em 7%, seu nível mais baixo desde o início da série histórica, em 1998 - anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (1º).

BRUXELAS:

UE apresenta amanhã plano sobre selo verde para investimento em energia

A Comissão Europeia apresentará, na quarta-feira (2), seu plano sobre um selo verde para fontes energéticas que contribuem para enfrentar a mudança climática, incluindo nele centrais nucleares e a gás - anunciou um porta-voz da instituição nesta terça (1º).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

OSLO:

Ativistas birmaneses, opositora bielorrussa e Greta Thunberg entre os candidatos ao Prêmio Nobel da Paz

Ativistas pró-democracia birmaneses, uma opositora russa, o papa Francisco e figuras ambientais como Greta Thunberg e David Attenbourhouhgh aparecem entre os candidatos ao próximo Prêmio Nobel da Paz.

GENEBRA:

Lixo gerado pela covid-19 ameaça saúde e meio ambiente, alerta OMS

Em um relatório de 71 páginas divulgado nesta terça-feira (1º), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia da covid-19 representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente.

PARIS:

Robness, um criptoartista que ganhou dinheiro com a censura

Robness é um artista de Los Angeles de 38 anos que se declara um dos pioneiros da criptoarte. Em janeiro de 2020, foi para a Internet e recriou a imagem de uma lata de lixo e por isso foi censurado por uma das plataformas mais importantes de venda de obras digitais.

HONG KONG:

Cães e gatos fogem de Hong Kong em jato particular

Os gatos Teddy e Newman voarão para o Reino Unido em breve em um jato particular, único meio encontrado por seus donos para tirá-los de Hong Kong, devido às rígidas restrições em vigor contra a pandemia da covid-19.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022

-- FUTEBOL AMERICANO

LOS ANGELES:

Astro do futebol americano Tom Brady confirma sua aposentadoria

O americano Tom Brady, considerado o melhor jogador da história da liga de futebol americano da NFL, confirmou sua aposentadoria do esporte nesta terça-feira, encerrando uma lendária carreira de 22 temporadas.

