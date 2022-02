Lyon vence Olympique de Marselha (2-1) de virada e segue na luta por vaga na Champions

O Lyon (7º) manteve as chances de brigar pela classificação para a próxima Liga dos Campeões ao vencer o Olympique de Marselha (3º) por 2 a 1, nesta terça-feira, em jogo da 14ª rodada do campeonato francês que havia sido suspenso em 21 de novembro depois que Dimitri Payet foi atingido em campo por uma garrafa lançada por um torcedor lionês.

Mattéo Guendouzi abriu o placar para o Marselha aos 10 minutos de jogo desviando de cabeça um cruzamento de Payet, mas o Lyon reagiu no segundo tempo com gols do suíço Xerdan Xaqiri (76), de cabeça na altura da marca de pênalti, e Moussa Dembélé garantiu a vitória no fim (89) finalizando um passe do próprio Xaqiri.

Com esta derrota, a equipe comandada pelo argentino Jorge Sampaoli perde a oportunidade de subir ao segundo lugar da tabela (o que lhe dá direito à vaga direta na Liga dos Campeões) e se manteve na terceira posição, dois atrás do Nice, com os mesmos jogos disputados (22) e 13 atrás do líder PSG.

Para o Lyon, por outro lado, foi uma das últimas chances de se manter na briga pelo pódio e soma agora 34 pontos, seis atrás do OM.

-- Resultado da partida adiada da 14ª rodada do campeonato francês e classificação:

Lyon 2 Shaqiri (76), Dembele (89)

Olympique de Marselha 1 Guendouzi (10)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 53 22 16 5 1 46 18 28

2. Nice 42 22 13 4 5 36 18 18

3. Olympique de Marselha 40 22 11 7 4 31 18 13

4. Strasbourg 35 22 10 5 7 44 29 15

5. Rennes 34 22 10 4 8 41 21 20

6. Montpellier 34 22 10 4 8 37 30 7

7. Lyon 34 22 9 8 5 31 28 3

8. Monaco 33 22 9 6 7 35 26 9

9. Lens 33 22 9 6 7 36 31 5

10. Nantes 32 22 9 5 8 30 27 3

11. Lille 32 22 8 8 6 30 30 0

12. Angers 29 22 7 8 7 28 29 -1

13. Brest 28 22 7 7 8 28 33 -5

14. Reims 24 22 5 9 8 22 27 -5

15. Clermont-Ferrand FC 21 22 5 6 11 22 39 -17

16. Troyes 20 22 5 5 12 20 31 -11

17. Bordeaux 20 22 4 8 10 34 53 -19

18. Metz 19 22 4 7 11 24 43 -19

19. Lorient 17 22 3 8 11 18 38 -20

20. Saint-Etienne 15 22 3 6 13 19 43 -24

