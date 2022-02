Líder Brasil goleia Paraguai (4-0), que fica sem chances de ir à Copa do Catar-2022

Apesar das mudanças na escalação, o líder e classificado Brasil, goleou o Paraguai por 4 a 0 nesta terça-feira, em Belo Horizonte, e o deixou sem chances de ir para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Guiados pela velocidade de seus pontas, Vinicius Jr e Raphinha, que marcou o primeiro gol aos 28 minutos, a seleção brasileira fez um jogo tranquilo contra o penúltimo das Eliminatórias Sul-Americanas, que jogava o tudo ou nada no Mineirão.

Além de abrir o placar, o atacante do Leeds protagonizou as melhores chances dos anfitriões, apoiados pela função de pivô desempenhada pelo atacante Matheus Cunha.

O meia Philippe Coutinho, homem de confiança de Tite, aumentou no segundo tempo (62), seguido por Antony (86) e Rodrygo (88).

Com a vitória faltando duas rodadas, o Brasil segue na liderança com 39 pontos, após 12 vitórias e três empates, enquanto que a seleção comandada pelo argentino Guillermo Barros Schelotto, que precisava vencer para manter vivas suas poucas chances de classificação, pena na penúltima posição com apenas 13 pontos.

Na última rodada dupla das Eliminatórias, que será disputada em março, o Brasil recebe o Chile e visita a Bolívia, enquanto o Paraguai joga em casa contra o Equador e depois viaja para enfrentar o Peru.

