EUA busca recuperar seu rumo diante de Honduras nas Eliminatórias da Concacaf para Copa-2022

Atingido em seu orgulho com a derrota para o vizinho e líder Canadá, os Estados Unidos precisam somar os três pontos nesta quarta-feira contra Honduras, já eliminada, para evitar problemas nas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022.

A equipe norte-americana ocupa a segunda posição do octogonal com 18 pontos, quatro a menos que o Canadá, a quatro rodadas do fim.

Com os mesmos pontos está o México, que ocupa no momento a terceira e última posição que garante uma vaga direta no Catar, e com um ponto a menos está o quarto colocado Panamá, que disputaria um playoff contra uma seleção da Oceania se o torneio terminasse agora.

Se tropeçar diante de Honduras, lanterna com apenas 3 pontos, os Estados Unidos podem se complicar nos últimos jogos das eliminatórias em março, quando visitam o México, recebem o Panamá e fecham o octogonal fora de casa contra a Costa Rica (13 pontos), que ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo.

Assim como fez na semana passada contra El Salvador (1 a 0), os Estados Unidos prepararam um palco gelado para o confronto contra Honduras.

De acordo com as previsões, as temperaturas no Allianz Field em Saint Paul (Minnesota) estarão abaixo de zero quando a bola começar a rolar às 18h30, horário local (21h30 de Brasília).

Os organizadores da partida tiveram que aplicar medidas de contingência para o frio que incluem fornecer aquecedores de mãos aos espectadores e instalar áreas com calefação no estádio.

No plano esportivo, o técnico Gregg Berhalter terá que substituir dois de seus titulares: o zagueiro Chris Richards e o meia Tyler Adams, ambos lesionados na derrota de domingo por 2 a 0 para o Canadá.

Por outro lado, o treinador vai voltar a contar com o jovem atacante Tim Weah, que não foi autorizado a entrar no Canadá por não ter o calendário completo de vacinação contra o coronavírus.

O filho do ex-craque George Weah poderá reforçar um ataque altamente questionável em que Berhalter não encontra o companheiro ideal para Christian Pulisic (Chelsea).

Honduras, por sua vez, ainda está tentando digerir sua eliminação precoce das eliminatórias, confirmada no domingo ao perder por 2 a 0 para El Salvador.

A "H", que participou dos Mundiais de 2010 e 2014, ainda não conseguiu uma vitória nestas eliminatórias, vítima da sua fragilidade defensiva e falta de gols, apesar de contar com os renomados atacantes Alberth Elis e Romell Quioto.

A substituição no comando da equipe, do uruguaio Fabián Coito para o colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, não bastou para a seleção hondurenha que foi derrotada por El Salvador em casa pela primeira vez em um processo de classificação para a Copa do Mundo.

Após sua chegada, Hernán Gómez fez grandes mudanças no elenco de Honduras, mas acumulou um total de quatro derrotas e sua continuidade para o restante das eliminatórias é dúvida.

Possíveis escalações:

Estados Unidos: Matt Turner - Sergiño Dest, Miles Robinson, Walker Zimmerman, Antonee Robinson - Kellyn Acosta, Weston McKennie, Yunus Musah - Brenden Aaronson, Christian Pulisic e Tim Weah. Técnico: Gregg Berhalter.

Honduras: Edrik Mejívar - Franklin Flores, Denil Maldonado, Allans Vargas, Wisdom Quayé - Alfredo Mejía, Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Kevin López - Alberth Elis e Romell Quioto. Técnico: Hernán Darío Gómez.

