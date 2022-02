É 'prematuro' declarar vitória contra covid-19, diz OMS

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou nesta terça-feira (1º) que é "prematuro" celebrar a vitória contra a covid-19 e abandonar o esforço que vem sendo feito para deter a transmissão do coronavírus.

"É prematuro que qualquer país capitule, ou que declare sua vitória", alertou Tedros, em entrevista coletiva, preocupado com o aumento do número de mortes na maioria das regiões do mundo.

