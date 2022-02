Coreia do Sul vence Síria (2-0) e se classifica para sua décima Copa do Mundo seguida

A Coreia do Sul derrotou a Síria por 2 a 0 e s classificou para a sua décima Copa do Mundo consecutiva, desde a do México (1986), nesta terça-feira, em um jogo disputado em Dubai pelas eliminatórias para o Mundial do Catar-2022.

Kim Jin-Su (53) e Kwon Chang-Hoon (71) marcaram os dois gols no segundo tempo que garantiram a vitória sul-coreana que permite a esta equipe se juntar ao Irã, já classificado no grupo A da zona asiática.

Apesar da ausência do astro do Totttenham, Son Heung-min, a seleção comandada pelo português Paulo Bento dominou o jogo, embora no primeiro tempo quase não tenha criado perigo contra o goleiro sírio, exceto com algumas chances de Cho Gue Sung na reta final, primeiro com um chute (43) e depois uma cabeçada que acertou a trave (45).

No segundo tempo, os sul-coreanos finalmente conseguiram superar o goleiro sírio Ibrahim Alma, com dois chutes de Kim Jin-su (54) e Kwon Chang-Hoon (71).

A Coreia do Sul disputará sua décima Copa do Mundo consecutiva, sendo o quarto lugar em 2002 seu melhor desempenho, em um torneio que o país asiático organizou junto com o Japão.

Em outra partida do Grupo A da zona asiática, o Irã derrotou os Emirados Árabes Unidos por 1 a 0 e manteve a liderança com 22 pontos, dois a mais que os sul-coreanos.

No grupo B, os dois primeiros colocados, Japão e Arábia Saudita, se enfrentaram, com vitória para os japoneses por 2 a 0. Os dois gols foram marcados pelo jogador do Liverpool Takumi Minamino (32) e pelo atacante belga do Genk Junya Ito (50).

A vitória coloca os 'Samurais Azuis' com 18 pontos, a um dos sauditas, que mantiveram a liderança apesar do resultado.

--- As 15 seleções já classificadas para a Copa do Mundo do Catar-2022:

- América do Sul: Brasil, Argentina

- Ásia: Catar (país-sede), Irã, Coreia do Sul

- Europa: Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda

