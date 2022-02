Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841)revelou hoje os resultados de sua mais recente pesquisa* realizada para obter mais percepções sobre o estado atual e futuro da autonomia industrial na fabricação por processos. A pesquisa destaca que cresce claramente a quantidade de fabricantes que avançam em direção à autonomia industrial e que há uma elevada conscientização sobre os benefícios esperados para a sustentabilidade ambiental.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220127005060/pt/

A pesquisa global foi realizada em sete mercados (Alemanha, Arábia Saudita, China, Estados Unidos, Índia, Japão e Sudeste Asiático) com 534 entrevistados de 390 empresas dos setores químico e petroquímico, ciências da vida, petróleo e gás, geração de energia e energia renovável.

Principais percepçõesCom respeito à sustentabilidade ambiental, 45% dos entrevistados acreditam que a autonomia industrial exercerá um benefício significativo, e outros 36% esperam um benefício moderado nas áreas de otimização dinâmica de energia, gestão hídrica e redução de emissões. Por outro lado, apenas 6% esperam que a autonomia industrial não beneficie em nada a sustentabilidade ambiental.

A implementação de projetos de autonomia industrial está começando a ganhar ritmo, e 51% dos pesquisados afirmaram atualmente ampliar a implementação em diversas instalações e áreas de negócios, e outros 19% relataram já ter implementado em ao menos uma instalação ou área de negócios.

Ainda que melhorias de produtividade em processos de produção e fabricação devam provavelmente proporcionar o maior retorno sobre o investimento em transformação digital nos próximos três anos - 31% classificam essa área em primeiro lugar, e 20% a mencionam em segundo lugar -, o conjunto saúde, segurança e meio ambiente está crescendo como importante área de retorno, sendo que 26% dos pesquisados o classificam em primeiro (13%) ou segundo lugar (13%).

Com a permanência da pandemia de COVID-19, ampliar recursos de operações remotas representa um fator fundamental na autonomia industrial. A pesquisa revela que um terço (33%) dos fabricantes já implementou operações remotas em unidades individuais e 31% já implementaram em diversas unidades em conexão com a autonomia industrial.

Executivos da alta gestão desempenham um papel fundamental no planejamento autônomo de fábricas, e os entrevistados afirmaram que o diretor executivo (38%), o diretor técnico (34%) e o diretor de informação (31%) são os principais responsáveis pela decisão final. Esses tomadores de decisão contam com o apoio de profissionais técnicos seniores, e 43% afirmam que o diretor digital exerce grande influência sobre decisões de autonomia em fábricas.

"É gratificante notar em nossa mais recente pesquisa que a sustentabilidade ambiental está ganhando força como área que deve ser bastante beneficiada pela automação industrial e a autonomia industrial, o que chamamos de IA2IA", declarou Tsuyoshi Abe, vice-presidente sênior e chefe da unidade de marketing da Yokogawa Electric. "Mas de maneira geral, nossa pesquisa também indica que um dos maiores desafios na implementação da autonomia industrial é a falta de um caminho claro a seguir, sendo que quase a metade dos entrevistados considera essa sua maior dificuldade. Isso destaca a importância de um roteiro definido para a autonomia industrial e de encontrar o parceiro certo para desenvolvê-la."

O relatório da pesquisa pode ser baixado em https://www.yokogawa.com/ia2ia/

*A "Global End-user Survey on the Implementation of Industrial Autonomy" (Pesquisa global com usuários finais sobre a implementação de autonomia industrial) foi realizada em nome da Yokogawa pela empresa de pesquisa Omdia em setembro de 2021 com 534 entrevistados de 390 empresas de sete mercados globais: Alemanha, Arábia Saudita, China, Estados Unidos, Índia, Japão e Sudeste Asiático. Os pesquisados representaram fabricantes/usuários finais, fabricantes de equipamentos originais e integradores de sistemas nos setores químico e petroquímico, ciências da vida, petróleo e gás upstream e midstream, refino, geração de energia convencional e renovável. Os participantes atuavam em gestão de TI, gestão de operações, projetos ou fábricas, e gestão corporativa.

Sobre a YokogawaA Yokogawa fornece soluções avançadas nas áreas de medição, controle e informações a clientes de uma grande variedade de setores, entre eles, energia, produtos químicos, materiais, produtos farmacêuticos e alimentos. A Yokogawa aborda as questões dos clientes com relação à otimização de produção, ativos e cadeia de suprimentos com a aplicação eficaz de tecnologias digitais, o que possibilita a transição para operações autônomas. Fundada em Tóquio no ano de 1915, a Yokogawa segue trabalhando na busca de uma sociedade sustentável por meio de seus 17.500 funcionários em uma rede global de 119 empresas em 61 países. Saiba mais em www.yokogawa.com Os nomes de empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste comunicado são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

