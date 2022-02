Comunicado do Business Wire :Lightsmith Group

Lightsmith Group ("Lightsmith"), uma empresa global sustentável de private equity, tem o prazer de anunciar o fechamento final do Lightsmith Climate Resilience Partners SCSp RAIF (Fundo de Investimento Alternativo Reservado - RAIF, também chamado de "Lightsmith Climate Resilience" ou o "fundo") com US$ 186 milhões em compromissos. O Lightsmith Climate Resilience é o primeiro fundo de private equity a ter como foco a resiliência e adaptação climática, que investe em empresas de tecnologia em fase de crescimento que lidam com os efeitos da mudança climática. No fundo, a Lightsmith reuniu importantes investidores do mundo inteiro, incluindo o PNC Insurance Group, The Rockefeller Foundation, Kinneret Group e Caprock Impact Partners, assim como o Green Climate Fund ("GCF"), Banco Europeu de Investimento, Asian Infrastructure Investment Bank, KfW em nome do Ministério Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ), Fundo Nórdico de Desenvolvimento, o governo de Luxemburgo e outros investidores.

Os dois sócios fundadores da Lightsmith, Jay Koh e Sanjay Wagle, têm mais de 20 anos de experiência em investimentos diretos no The Carlyle Group e VantagePoint Capital Partners, assim como na US Development Finance Corporation (DFC), International Finance Corporation (IFC), Department de Energia dos EUA e New York Green Bank. A equipe de investimento global da Lightsmith tem como base a sua experiência na Goldman Sachs, True North Partners, Baring Private Equity Asia, IFC e US DFC. Richard Kauffman, o ex-presidente do conselho administrativo dos setores de Energia e Financeiro para o estado de Nova York, atua como presidente do comitê de investimentos para o Lightsmith Climate Resilience.

O Lightsmith Climate Resilience investe em empresas em fase de crescimento cujas tecnologias podem lidar com os crescentes impactos físicos da mudança climática, que hoje representa um mercado total acessível estimado em mais de US$ 170 bilhões. O Climate Policy Initiative (CPI) concluiu que o Lightsmith Climate Resilience é o primeiro fundo de private equity que se concentra na resiliência climática e informou que, até agora, menos de US$ 500 milhões por ano de investimento privado foi destinado para a adaptação às mudanças climáticas.

O Lightsmith Climate Resilience se concentra em seis áreas da tecnologia inicial: eficiência hídrica e gestão inteligente da água, sistemas de alimentos resilientes, análise agrícola, inteligência geoespacial, análise da cadeia de suprimentos e modelagem de risco de catástrofe e transferência de risco. O Lightsmith Climate Resilience ajuda as empresas a crescer ao aplicar suas tecnologias para ajudar empresas e comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas ao se expandir internacionalmente, principalmente em mercados emergentes, além de fazer parceria com a rede global de empresas e governos da Lightsmith. Até o momento, o Lightsmith Climate Resilience fez investimentos na SOURCE Global, uma empresa de tecnologia de captação de água com uma solução fora da rede para produzir água potável acessível a partir da luz solar e do ar, e na WayCool Foods, uma empresa de serviços de cadeia de abastecimento de alimentos e agricultura com sede na Índia que aplica a automação física e tecnologia digital para reduzir o desperdício de alimentos e melhorar a produção agrícola.

O Lightsmith Climate Resilience assumiu o compromisso de oferecer retornos econômicos enquanto adere aos conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança e proporciona avaliação do impacto através de seu Sistema de Medição de Impacto (IMS).

"O Lightsmith Climate Resilience é o primeiro fundo de private equity a ter como foco investir em soluções contra os efeitos da mudança climática", disse Kauffman. "O Lightsmith reuniu uma equipe com uma combinação exclusiva de experiência em investimento direto e mudança climática e assegurou o compromisso dos principais investidores globais a investir na resiliência climática."

"As tecnologias de resiliência climática são uma oportunidade de investimento ignorada de vários bilhões de dólares que só continuará a crescer", disse Koh. "O aumento da seca, o estresse agrícola e a interrupção da cadeia de suprimentos ligada às mudanças climáticas estimularão a demanda por dados e análises para entender esses riscos e por soluções para que se possa administrá-los."

"Como investidores, sabemos muito pouco sobre o futuro com qualquer certeza. Uma coisa que sabemos é que as empresas que têm soluções inteligentes para responder às mudanças climáticas serão cada vez mais procuradas. Investir em soluções de resiliência climática pode proporcionar retornos financeiros e benefícios reais às empresas, comunidades e pessoas", disse Wagle. "A tecnologia de resiliência climática é uma oportunidade para os investidores e para todos nós."

O Lightsmith Climate Resilience tem como base uma estratégia de investimento (chamada de "CRAFT", a Climate Resilience and Adaptation Finance and Technology Transfer Facility) desenvolvida com o apoio do Global Innovation Lab for Climate Finance (Laboratório de Inovação Global para Financiamento Climático), Fundo de Desenvolvimento Nórdico, o Fundo Global para o Ambiente, Conservação Internacional e o Acelerador de Finanças para o Clima Internacional (Luxemburgo).

O GCF, estabelecido por 194 países sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2010, investiu a quantia de US$ 46 milhões para se tornar o maior investidor em Resiliência Climática da Lightsmith. A Pegasus Capital Advisors, uma administradora de investimentos de impacto de mercado privado com liderança global, atua como a entidade credenciada para o GCF para este compromisso. "A GCF está extremamente orgulhosa de fazer este investimento no CRAFT. Ao se comprometer com o primeiro fundo de investimento do setor privado para adaptação, o investimento catalítico do GCF deve acelerar a transferência de tecnologias do setor privado para países em desenvolvimento, aumentando os esforços de adaptação ao clima e a resiliência, ao mesmo tempo em que promove uma recuperação verde da pandemia da COVID-19", disse Yannick Glemarec, diretor executivo do Fundo Verde do Clima. "É um divisor de águas e um forte exemplo do papel que o setor privado pode desempenhar na mobilização financeira de adaptação e na de soluções inovadoras aos complexos desafios climáticos."

SOBRE O LIGHTSMITH GROUP

O Lightsmith Group é uma empresa de private equity sustentável que investe em empresas que atendem às necessidades essenciais da sociedade. A Lightsmith investe em empresas em fase de crescimento, oferecendo serviços e soluções de negócios habilitados para tecnologia nos setores de energia, água, alimentos e agricultura, além de resiliência climática. Para obter mais informações sobre o Lightsmith Group, acesse: www.lightsmithgp.com.

