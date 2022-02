Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

A i2c Inc.,líder provedora de tecnologia de serviços bancários e pagamento digital, divulgou hoje seu relatório inédito sobre cartões habilitados para cripto, uma das categorias de cartão com crescimento mais rápido do mundo. O relatório examina a conta e dados transacionais de mais de 4 mil programas de cartões tradicionais e habilitados para cripto em 40 países e três continentes.

Com mais de cinco milhões de cartões habilitados para cripto operando em sua plataforma global, a i2c é a parceira mundial pioneira na emissão e processamento de cartões de criptomoedas.

Ao contrário de estudos sobre criptomoeda, o relatório é notável por basear-se no comportamento real (dados transacionais) assim como dados demográficos verificados, em vez de declarações de respondentes. Entre os destaques do relatório encontram-se achados que parecem desafiar as percepções comuns sobre usuários de cripto e reforçar tanto a natureza global e os benefícios sem fronteiras associados com a tecnologia:

-- 45% dos portadores de cartões de cripto têm mais de 35 anos

-- Os programas de cartões habilitados para cripto possuem transações internacionais em um índice duas vezes maior do que os cartões tradicionais

-- Os programas de cartões habilitados para cripto mostram volumes mais elevados de dólares (7%) para transações internacionais do que os programas de cartões tradicionais

"Os cartões habilitados para cripto estão oferecendo ao setor de pagamentos inovações sem precedentes enquanto demonstram o que é possível para um programa de pagamentos verdadeiramente global", disse Jim McCarthy, presidente da i2c. "Vimos contas relacionadas a cripto crescer exponencialmente no decorrer do ano passado juntamente com inovações e níveis de compromisso que estão mudando a maneira como pensamos sobre pagamentos e portadores de cartões."

