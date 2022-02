Comunicado do Business Wire :Gillette

Gillette (NYSE: PG), a principal especialista mundial em cuidados de beleza para homens, anunciou hoje sua mais recente iniciativa em jogos e e-sports: a Gillette Cup. O torneio, com duração de dois dias, começará no dia 3 de fevereiro, será apresentado por anfitriões e comentaristas de e-sports, incluindo Alan "Bricey" Brice e Iain Chambers. Além disso, a Gillette Cup contará com membros da Gillette Gaming Alliance enquanto competem nas Gillette Bed Battles, um mapa construído no Fortnite Creative, ao lado de membros da comunidade global do Fortnite. A Gillette Gaming Alliance, agora em seu quarto ano, é uma equipe de streamers globais selecionada para representar a marca e criar conteúdo para públicos do mundo inteiro.

A Gillette, uma pioneira para marcas não relacionadas a jogos na indústria de e-sports, apresentou o mapa Gillette Bed Battles personalizado em novembro de 2021. Em suas duas primeiras semanas, o mapa teve mais de 250.000 jogadas, o que o solidificou como um Mapa de Combate de Maior Crescimento no modo Criativo do Fortnite. Os membros da Gillette Gaming Alliance do mundo inteiro foram alguns dos primeiros a desfrutar e jogar o jogo, incluindo o Dr. Lupo (América do Norte), Elded (México), Jolavanille (França), Juansguarnizo (México) e Ocastrin (Brasil). A Gillette Bed Battles é atualmente um jogo em formato solo e será jogado em formato de dupla (duos) na Gillette Cup. Ele retornará ao formato solo quando o torneio for encerrado.

"A Gillette é uma das apoiadoras mais reconhecidas dos esportes e dos atletas ao longo de 120 anos de sua história, e levamos essa herança para o mundo emocionante e de rápido crescimento dos e-sports nos últimos anos", explica Gary Coombe, diretor executivo (CEO) da Gillette. "Com a Gillette Cup, vamos expandir esta presença na comunidade de e-sports e oferecer aos fãs novas experiências e o acesso que eles realmente valorizam."

O primeiro dia da Gillette Cup se concentrará nas regionais, onde oito equipes em "duplas" jogarão em cada uma das seis regiões participantes - França, Alemanha, Itália, Rússia, Espanha e Reino Unido - totalizando 96 jogadores. Todas as equipes jogarão três rodadas de Bed Battles em um sistema de pontos por classificação, com as duas melhores equipes de cada região avançando para as semifinais. O segundo dia será dedicado às semifinais e finais, onde as 12 equipes que avançaram serão divididas em dois grupos de seis para jogar uma rodada. As três melhores duplas de cada grupo (seis duplas no total) avançarão para as finais que terão três rodadas. A última dupla que sobrar será nomeada a vencedora da Gillette Cup e dividirá um prêmio em dinheiro de US$ 25.000.

Os membros da Gillette Gaming Alliance que disputarão contra outros fãs, seguidores e membros da comunidade de e-sports e jogos para se tornar os primeiros vencedores da Gillette Cup incluem:

-- Pizfn (Itália)

-- Llobeti4 (Espanha)

-- Vicens (Espanha)

-- Guanyar (Espanha)

-- MckyTV (Alemanha)

-- Jolavanille (França)

-- Hunter (França)

-- Twiks (França)

-- Floki (França)

-- Buster (Rússia)

-- Zakviel (Rússia)

"Estou muito feliz por fazer parte da Gillette Cup inaugural e jogar as Gillette Bed Battles com meus colegas e membros da Gillette Gaming Alliance", acrescenta Vicens, membro da Gillette Gaming Alliance, Espanha, e jogador do e-sport Fortnite. "É sempre divertido trazer novo conteúdo para os nossos fãs e seguidores, e estamos ansiosos para experimentar as novidades da Gillette."

Sintonize para assistir em Twitch.tv/Gillette enquanto os membros da Gillette Gaming Alliance iniciam a Gillette Cup, defendem sua cama, aperfeiçoam sua estratégia e determinam quem será o primeiro vencedor da Gillette Cup.

Além disso, a Gillette lançou recentemente o seu próprio canal de gaming, o @GilletteGaming no TikTok, que apresenta destaques dos membros da Gillette Gaming Alliance e seus streams. Não deixe de conferir!

Para obter mais informações, acesse o site oficial da Gillette aqui e no Twitter e Facebook.

*Esta é uma experiência do Fortnite Creative criada de forma independente e não é patrocinada, endossada ou administrada pela Epic Games, Inc.

Sobre a Gillette

Há mais de 120 anos, a Gillette proporciona tecnologia de precisão e desempenho inigualável em seus produtos, aprimorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores no mundo inteiro. Desde o barbear e higiene corporal, passando por cuidados com a pele e proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla diversidade de produtos, que incluem lâminas, gel para barba (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, loções pós-barba, antitranspirantes, desodorantes e gel de banho. Para obter mais informações e saber das últimas novidades sobre a Gillette, visite www.gillette.com. Para ver a nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende aos consumidores do mundo inteiro com um dos portfólios mais poderosos de marcas confiáveis, com liderança e qualidade, que incluem a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G atua em cerca de 70 países do mundo inteiro. Acesse http://www.pg.com para saber sobre as últimas novidade e obter informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias sobre a P&G, visite www.pg.com/news.

