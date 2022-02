Comunicado do Business Wire :GC Aesthetics

GC Aesthetics, Ltd. (GCA), uma empresa privada de tecnologia médica que oferece soluções estéticas e reconstrutivas para os mercados mundiais de saúde, anunciou os resultados de um estudo clínico independente que documentou os resultados de segurança e satisfação de pacientes com liderança no setor para implantes mamários da GCA, com base em uma média de 17 anos de acompanhamento de pacientes.

A segurança dos implantes mamários é um dos principais impulsionadores de negócios e foco corporativo da GC Aesthetics, sobretudo a longo prazo. Dados a curto prazo ou limitados podem fornecer informações enganosas a cirurgiões e pacientes, uma vez que as taxas reais de complicações podem ser subestimadas ou julgadas prematuramente em prazos mais curtos.

A GCA já tinha um estudo clínico de 10 anos muito positivo e convincente, publicado em 2018, envolvendo mais de 500 mulheres que receberam seus implantes (Duteille et al. 2018). O novo estudo foi conduzido pelo Prof. van der Lei nos Países Baixos (Kooiman et al. 2021). O estudo analisou a satisfação de pacientes a longo prazo e a taxa de revisão excepcionalmente baixa para implantes mamários microtexturizados redondos da GCA. Também não relatou casos de ALCL (Linfoma Anaplástico de Grandes Células) dos implantes de GCA.

Na cirurgia de aumento de mamas com implantes, vem sendo observado que o risco cumulativo de complicações, como contratura capsular, aumenta com o tempo. Ter dados clínicos significativos a longo prazo sobre a segurança dos implantes mamários da GCA adiciona informações importantes à literatura científica e também fornece evidências poderosas da segurança a longo prazo dos implantes mamários da GC Aesthetics.

"O histórico de segurança comprovado e de longa data dos produtos da GCA nos permitiu construir posições de liderança nos principais mercados em todo o mundo e ganhar a confiança de cirurgiões e pacientes a nível mundial. Resultados como este permitiram à GCA garantir que nossos produtos sejam seguros e altamente eficazes para satisfazer as necessidades do setor",disse Carlos Reis Pinto, Diretor Executivo da GC Aesthetics. "Este estudo clínico do Prof. Dr. Berend van der Lei fornece evidências do que professamos há anos: dados a longo prazo são importantes e ótimos resultados a longo prazo para pacientes são ainda mais importantes. A maioria dos implantes mamários no mercado não é respaldada por este tipo de dados."

Os novos resultados do estudo clínico demonstram mais uma vez o que torna a GC Aesthetics líder do setor, à medida que a empresa continua expandindo seu alcance de mercado e seu portfólio de produtos inovadores, tanto para cirurgias estéticas quanto para reconstrução mamária. Seus produtos são respaldados por décadas de pesquisa, atendendo às principais necessidades do mercado. A GCA tem um crescimento agressivo planejado para 2022, impulsionado por seus lançamentos de produtos inovadores e sua expansão adicional nos principais mercados, capitalizando seu sucesso em 2021.

Sobre a GC Aesthetics

A GC Aesthetics é uma empresa mundial de tecnologia médica estabelecida há muito tempo que desenvolve, fabrica internamente e comercializa uma gama abrangente de produtos estéticos e reconstrutivos proprietários.

Ao longo de seus 40 anos de operação, a GCA vem se dedicando ao avanço da ciência da estética médica. A GCA se orgulha de ter vendido mais de 3 milhões de implantes em 70 países, com seus produtos suportados por dados clínicos de 10 anos a longo prazo, que demonstram claramente a segurança convincente e a eficácia clínica de seus produtos.

Contato

