Comunicado do Business Wire :Energy Vault, Inc.

Energy Vault, Inc. ("Energy Vault"), empresa que desenvolve soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje um contrato de licença e royalties para armazenamento de energia renovável com a Atlas Renewable LLC ("Atlas Renewable") e seu investidor majoritário, China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), uma corporação internacional de gestão ambiental e remediação de resíduos envolvida em serviços ambientais urbanos inteligentes, reciclagem e recuperação de recursos bem como tecnologias de energia limpa com zero carbono. O contrato suporta a implantação da tecnologia proprietária de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault e da plataforma de software de gerenciamento de energia na China Continental e nas Regiões Administrativas Especiais (SAR) de Hong Kong e Macau. Além disto, a Atlas Renewable está fazendo um investimento de US$ 50 milhões para aumentar o atual investimento de colocação privada ("PIPE") de US$ 150 milhões para US$ 200 milhões e pagamento adicional de US$ 50 milhões em taxas de licenciamento em 2022 para uso e implantação da tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005536/pt/

Energy Vault Resiliency Center? (Photo: Business Wire)

A China tem uma política ambiental obrigatória pelo Estado: Pico de Carbono em 2030 e Neutralidade de Carbono em 2060, comumente referido como "30-60". Esta política impulsiona a China moderna e resulta dos compromissos assumidos pela liderança chinesa: 30-60 é uma política industrial, ambiental, energética, social e política reunida em uma só. A China irá reduzir o desperdício, promover energias renováveis e combustíveis da próxima geração como o hidrogênio e reformar sua rede elétrica enquanto aumenta a capacidade eólica e solar para 1.200 GW até 2030 - tudo para reduzir o aumento das emissões de carbono. A parte muito mais difícil é a Neutralidade de Carbono em 2060: um estado de emissões líquidas de dióxido de carbono zero. Esta fase exige a redução das emissões de carbono em uma base social até 2060, ao eliminar essencialmente e de modo gradual um modelo econômico com base em carbono para uma economia não baseada em carbono. A implantação de tecnologia de armazenamento de energia econômica e sustentável em escala de rede é um componente crucial para acelerar o crescimento da energia renovável na China e avançar nas metas de descarbonização da China.

Atlas Renewable assina contrato de licenciamento e royalties para a China Continental e as Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau

A Energy Vault e a Atlas Renewable assinaram um contrato de licenciamento de US$ 50 milhões para uso da tecnologia proprietária de armazenamento de energia baseada em gravidade da Energy Vault na China. O contrato inclui termos que regem royalties de implantação baseados em volume, cobrindo manutenção, monitoramento e reutilização benéfica de materiais residuais dentro dos blocos compostos da Energy Vault. Os pagamentos das taxas de licenciamento de US$ 50 milhões estão programados para serem realizados em 2022.

O contrato representa a primeira parceria de armazenamento baseado em gravidade entre uma empresa americana e chinesa para implantação da tecnologia na China. O contrato de licenciamento, que também marca o primeiro de seu tipo para a Energy Vault, é para uso de suas plataformas de produtos EVx? e EVRC?. As empresas esperam iniciar a construção do primeiro sistema de 100 MWh no segundo trimestre de 2022 no local selecionado em Rudong, província de Jiangsu, localizado fora de Xangai. As empresas também irão avaliar a reutilização de materiais residuais disponíveis, como resíduos de combustão de carvão, rejeitos de minas, resíduos de fibra de vidro e detritos de concreto como uma reutilização benéfica dentro das "massas móveis" utilizadas na construção dos sistemas de armazenamento de energia por gravidade. O contrato de licenciamento é separado e adicional ao investimento PIPE de US$ 50 milhões da Atlas Renewable LLC.

"Estamos empolgados com a parceria da Energy Vault para estabelecer o primeiro contrato de licenciamento comercial da inovadora plataforma de tecnologia de armazenamento por gravidade da empresa, que esperamos implantar na China, o maior mercado mundial de desenvolvimento de energia renovável", disse Neil Bush Presidente da Atlas Renovável LLC. "Vemos amplas aplicações para implementar o sistema exclusivo de geração e armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault. A nova solução da Energy Vault levanta grandes massas móveis em posição com uso do excesso de energia solar, eólica ou outras instalações de geração de energia, gerando eletricidade ao baixar blocos com uso de forças gravitacionais naturais quando é mais necessário."

Eric Fang, Diretor Executivo da Atlas Renewable, observou ainda: "A tecnologia da EV remove um obstáculo importante para o pleno uso da energia produzida a nível mundial a partir de fontes de energia ecológica. Seguindo o compromisso da China de alcançar o Pico de Carbono em 2030 e a Neutralidade de Carbono em 2060: O armazenamento de energia renovável é e será a resposta."

O presidente da CNTY, Sr. Yan Shengjun, declarou: "Uma vez que o novo setor de energia ecológica da China está crescendo, a introdução da tecnologia de armazenamento de energia inovadora de classe mundial este ano será apresentada na China pela Energy Vault. Este esforço é de grande importância para a nação e no apoio às metas declaradas da China de Pico de Carbono até 2030 e Neutralidade de Carbono até 2060. Acreditamos que podemos ajudar a acelerar o cronograma de descarbonização da China, sendo que a CNTY tem o privilégio de empreender esta estratégia chave para a transformação energética como parceria da Energy Vault na China."

"Este elemento-chave de armazenamento", disse o Presidente Yan, "permitirá que a energia renovável desempenhe um papel cada vez maior no fornecimento às pessoas e à China, como um todo, com uma solução para captar energia que de outro modo seria perdida, com esta solução sem carbono tendo por base a força natural da gravidade. Temos uma sinergia estratégica central com a Energy Vault no modo sustentável como eles projetaram seu sistema para aproveitar resíduos de materiais para reciclagem e evitar o aterro destes materiais, sendo que isto será uma grande vantagem em nossa cooperação."

O Presidente Especialista do EIPC, Ex-Conselheiro de Estado, Sr. Shi Dinghuan refletiu sobre o relacionamento da Energy Vault com a Atlas Renewable: "Este é um exemplo brilhante da cooperação sino-americana na tecnologia de armazenamento de energia por gravidade, que é uma das únicas tecnologias comprovadas e sustentáveis para armazenamento de energia em grande escala, e uma conquista importante na implementação da Declaração Conjunta de Glasgow do governo sino-americano sobre o fortalecimento da ação climática na década de 2020: representa uma grande cooperação no campo da inovação tecnológica em uma base transfronteiriça. Agradecemos a todas as partes por seus esforços neste sentido e esperamos o sucesso inicial dos projetos de demonstração da cooperação entre as duas partes, fazendo contribuições importantes como resposta às mudanças climáticas entre a China, EUA e o mundo."

"Nosso contrato com a Atlas Renewable e um relacionamento mais amplo com a China Tianying definem um novo marco significativo, representando o primeiro contrato de licenciamento da empresa e também a expansão de nossa presença mundial no que se tornará o maior mercado de armazenamento de energia renovável do mundo nos próximos 10 anos", disse Robert Piconi, Diretor Executivo e Co-Fundador da Energy Vault. "Embora a entrada no mercado da China não fosse originalmente parte de nosso plano de negócios de cinco anos, o imperativo mundial de conter o crescimento de emissões de gases de efeito estufa em um país que emite a maior quantidade de emissões de CO2 do mundo por um fator de dois, exigiu nossa ação e prioridade. Os investimentos incrementais e as taxas de licenciamento de US$ 100 milhões este ano criam uma tremenda flexibilidade financeira para a Energy Vault executar nossos planos em todo o mundo a fim de progredir em nossa missão de descarbonizar o planeta. Aplaudo a liderança da Atlas Renewable e o Presidente Yan da China Tianying em avançar com velocidade e agilidade para forjar uma parceria com a Energy Vault que busca minimizar o atual crescimento planejado de emissões de gases de efeito estufa até 2030 na China, enquanto acelera a transição mais ampla da China para a total neutralidade líquida de carbono."

O Sr. Piconi concluiu: "Assim como a pandemia mundial de COVID, a crise das mudanças climáticas não conhece fronteiras e nos obriga a deixar de lado nossos preconceitos políticos, além de nos unir como uma comunidade internacional para resolver este problema. O que estamos anunciando hoje representa um primeiro passo em direção a esta meta, sendo atingida através da liderança, coragem, fortaleza e humildade de todos os envolvidos. A Energy Vault tem o privilégio de fazer parte deste grupo e agirá rapidamente para cumprir nossos compromissos."

Novo investimento da Atlas Renewable LLC aumenta o PIPE da Novus Capital Corporation II a US$ 200 milhões

Em conjunto com sua combinação de negócios previamente anunciada com a Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU), a Energy Vault anunciou este investimento de colocação privada. Além da parceria estratégica e do contrato de licenciamento anunciado hoje, a Atlas Renewable assinou um contrato comprometendo um investimento de US$ 50 milhões no PIPE da Novus.

O novo compromisso anunciado hoje eleva as receitas da transação do PIPE para US$ 200 milhões e segue o investimento de US$ 50 milhões anunciado anteriormente da Korea Zinc. Estes recursos, combinados com até US$ 288 milhões na conta fiduciária da Novus, serão utilizados para financiar operações da Energy Vault e apoiar iniciativas de crescimento novas e existentes. Além disto, como resultado deste maior investimento no PIPE, a condição de caixa mínimo para a combinação de negócios foi atendida, ao superar um importante marco para o fechamento da combinação de negócios.

A Atlas Renewable LLC se une a diversos outros investidores de liderança comprometidos em participar da Combinação de Negócios ao investir no PIPE. O PIPE é ancorado por investidores estratégicos e institucionais, incluindo fundos e contas administrados pela Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE: CX), Korea Zinc e outros investidores. Afiliadas e coligadas da Novus Capital também participaram do investimento PIPE. Isto segue a recente rodada de financiamento da série C anunciada anteriormente em 28 de agosto de 2021, que fechou em US$ 107,5 milhões e incluiu investimentos estratégicos da Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies e Softbank Vision Fund, entre outros.

A conclusão da Combinação de Negócios da Energy Vault com a Novus II Capital Corporation está prevista para o primeiro trimestre de 2022, estando sujeita à aprovação dos acionistas da Novus, e a Declaração de Registro no Formulário S-4 referente a tal combinação de negócios (a "Declaração de Registro") sendo determinada efetivo pela SEC, e outras condições de fechamento habituais.

A demanda por energia limpa está crescendo exponencialmente em todo o mundo, com a expectativa de que as energias renováveis se tornem 90% da geração total de energia até 2050. Para apoiar esta transição, a capacidade de armazenamento de energia em escala de rede precisaria aumentar dez vezes nos próximos dez anos, com mais de US$ 270 bilhões do investimento esperado neste período. As soluções de armazenamento atuais são insuficientes; armazenamento de energia hidrelétrica bombeada (hidro bombeada) - que atualmente representa 90% do mercado - e baterias químicas, ambas enfrentam problemas significativos de escalabilidade, economia e riscos ambientais. A Energy Vault projetou um sistema econômico, confiável e ambientalmente sustentável que supera as alternativas e está em melhor posição de satisfazer esta demanda de mercado não atendida.

A tecnologia de armazenamento de longa duração baseada em gravidade da Energy Vault visa transformar a forma como a eletricidade é armazenada e distribuída, tornando possível - pela primeira vez - que a energia renovável seja despachável e competitiva com os combustíveis fósseis o dia todo, todos os dias. As soluções avançadas de armazenamento de energia por gravidade da empresa são baseadas nos fundamentos comprovados de física e engenharia mecânica hidro bombeadas, mas substituem a água por blocos compostos feitos sob medida e ecologicamente corretos, que não perdem a capacidade de armazenamento ou se degradamao longo do tempo. Os blocos podem ser feitos de materiais de baixo custo e de origem local, incluindo o solo escavado nos canteiros de obras do cliente. É importante ressaltar que materiais residuais que tradicionalmente devem ser remediados a um custo considerável, como rejeitos de minas, resíduos de combustão de carvão (cinzas de carvão) e fibra de vidro de pás de turbinas eólicas desativadas, também podem ser utilizados para fazer os blocos, criando uma economia circular que é ao mesmo tempo mais econômica e sustentável.

A plataforma de produtos EVx? da empresa foi projetada para ser uma arquitetura altamente escalável e modular que pode ser dimensionada segundo a capacidade de armazenamento multi-GW-hora. A EVx? é a evolução natural que aproveita todos os atributos de desempenho atuais da tecnologia comprovada da Energy Vault, incluindo degradação zero no meio de armazenamento, alta eficiência de ida e volta, longa vida técnica, cadeia de fornecimento sustentável e tijolos compostos.

O Energy Vault Resiliency Center? (EVRC?) foi projetado para ser uma arquitetura de sistema modular e altamente escalável, construído para gerenciar eventos climáticos disruptivos de energia, como incêndios florestais ou climas extremos. Usando o design EVx? como um bloco de construção, o EVRC? pode ser construído em incrementos de 10 MWh, que podem ser dimensionados para capacidade de armazenamento multi-GW-hora.

Sobre a Energy VaultA Energy Vault desenvolve soluções de armazenamento de energia sustentável concebidas para transformar o enfoque mundial de armazenamento de energia em grande escala para a resiliência de rede. A Tecnologia de Armazenamento de Energia baseada em gravidade e a Plataforma de Integração e Gerenciamento de Armazenamento de Energia da empresa têm por fim ajudar as concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Ao utilizar materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a Energy Vault está facilitando a mudança a uma economia circular, enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes.

A Energy Vault anunciou anteriormente um contrato para uma combinação de negócios com a Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU), que deverá resultar na transformação da Energy Vault em uma empresa pública cotada na Bolsa de Valores de Nova York. A Assembleia Especial para aprovar a Combinação de Negócios pendente, entre outros itens, está programada para ser realizada em 10 de fevereiro de 2022 às 10h, horário do leste dos EUA (a "Assembleia Especial"). A Assembleia Especial será realizada virtualmente e poderá ser acessada via webcast ao vivo em https://www.cstproxy.com/novuscapitalcorpii/2022. Se as propostas da Assembleia Especial forem aprovadas, as partes antecipam que a Combinação de Negócios será fechada e a negociação das ações e garantias da entidade combinada continuarão a ser cotadas na NYSE sob os novos códigos "NRGV" e "NRGV WS", respectivamente, e logo a seguir, sujeitas à satisfação ou renúncia, conforme aplicável, de todas as outras condições de fechamento.

Sobre a China (CNTY) Tianying Inc., Cidade de Nantong, Província de JiangsuChina Tianying Inc. (CNTY) é a maior empresa de serviços ambientais da China. Como uma empresa internacional cotada em bolsa, a CNTY está envolvida em serviços ambientais urbanos inteligentes, reciclagem e recuperação de recursos bem como tecnologias de energia limpa com zero carbono (código de ação: 000035). Os negócios da empresa se expandem desde serviços ambientais urbanos inteligentes, geração de energia de resíduos para energia (WtE), geração de energia renovável, centros regionais de energia, centros de energia de hidrogênio e investimento, construção e operação de parques industriais de economia circular, até redução, reciclagem e tratamento inofensivo de restos de alimentos, resíduos perigosos, resíduos de construção e demolição. A CNTY também pesquisa, desenvolve e fabrica equipamentos de proteção ambiental e sistemas de armazenamento de energia. A CNTY estabeleceu uma cobertura de negócios de toda a cadeia do setor, desde serviços de limpeza até coleta, transferência e tratamento final de resíduos.

Impulsionada pela inovação e respaldada por recursos de P&D e fabricação de equipamentos de primeira linha, a CNTY se esforça para liderar atualizações de energia renovável e transformação do modelo de negócios mediante soluções de informatização, automatização e industrialização. Estas soluções incluem tecnologia de plasma, sistemas de classificação automatizados, plataformas inteligentes de nuvem de serviços urbanos integrados, centros de rede de energia com zero carbono e centros inteligentes de IoT, contribuindo para a compreensão das metas de neutralidade e pico de carbono da China.

Sobre a Sky Tower Energy Co., Pequim, ChinaA Sky Tower Energy é uma empresa de plataforma dedicada ao desenvolvimento coordenado de política energética, indústria, tecnologia e capital, integrando o desenvolvimento, construção e operação de projetos de "armazenamento eólico-solar de hidrogênio" na China. A Sky Tower foi construída com base em uma história de 20 anos de trabalho para promover a compreensão das mudanças climáticas e a resiliência de baixo carbono. A Sky Tower é a parceria estratégica mais importante do EIPC e um membro-chave do Energy Investment Professional Committee (EIPC), uma associação comercial de empresas significativas com interesses variados em todo o espectro de produção e entrega de energia, mas todos dedicados ao desenvolvimento sustentável de baixo carbono.

Sobre a Atlas Renewable LLC, Houston, TexasA Atlas Renewable LLC está estruturada como parte integrante do processo de desenvolvimento e execução de projetos liderado pela CNTY na China. A Atlas Renewable LLC serve como uma ponte de facilitação americana entre instituições chinesas, investidores e entidades reguladoras e a Energy Vault para identificar projetos, ajudar a pré-qualificar e supervisionar os esforços de financiamento mediante mecanismos disponíveis apoiados pelas políticas locais, provinciais e nacionais chinesas.A Atlas Renewable LLC pode avaliar situações com rapidez para a Energy Vault, ajudar a resolver problemas e contextualizar o novo mundo de fazer as coisas na China de modo eficiente e eficaz. Os diretores da Atlas Renewable LLC têm décadas de experiência e relacionamentos na China com pessoas de todos os níveis.

Sobre o NCSD - National Center for Sustainable Development, Washington, DCNCSD é uma corporação nacional sem fins lucrativos 501 c3 estabelecida em 2001 e dedicada a construir prosperidade sustentável dentro do contexto de desenvolvimento econômico de baixo carbono. O NCSD foi fundado há 20 anos e segue seu mandato e missão de ONG ajudando na criação de projetos de demonstração onde tecnologias apropriadas podem "demonstrar" novas soluções para problemas persistentes nos setores de energia e meio ambiente. Muito do trabalho do NCSD se refere aos 35 anos de experiência do Fundador na China e em outros países em desenvolvimento com políticas e programas relacionados às Mudanças Climáticas e Sustentabilidade.

Sobre a Novus Capital Corporation IIA Novus levantou cerca de US$ 287,5 milhões em sua IPO de fevereiro de 2021, e suas ações estão cotadas na NYSE sob os símbolos "NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS". A Novus é uma empresa de aquisição de finalidade específica organizada com a finalidade de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios similar com um ou mais negócios ou entidades. A Novus Capital é liderada por Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider e Vince Donargo, que têm experiência prática significativa ajudando empresas de alta tecnologia a otimizar suas iniciativas de crescimento existentes e novas, ao explorar percepções de ativos de dados valiosos e propriedade intelectual que já existem na maioria das empresas de alta tecnologia.

Certas declarações incluídas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. As declarações prospectivas geralmente são acompanhadas por palavras como "acredita", "pode", "irá", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", "espera", "deveria", "iria", "planeja", " prevê", "potencial", " parece", "procura", "futuro", "perspectiva", "projetado" e expressões semelhantes que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre estimativas e previsões de métricas financeiras e de desempenho, suficiência de caixa e fontes de caixa, projeções de oportunidades de mercado, expectativas e prazos referentes ao lançamento dos negócios da Energy Vault e momento de implantações, inclusive referente à EVS e seus benefícios, além de capacidades previstas, os recursos e projetos propostos das plataformas da EVx e Energy Vault Resiliency Center (EVRC), a disponibilidade de materiais de baixo custo e de origem local para produzir "massas móveis", crescimento de clientes e outros marcos de negócios, benefícios potenciais da combinação de negócios proposta e investimento PIPE (as "Transações Propostas") e expectativas referentes ao momento das Transações Propostas.

Estas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste comunicado à imprensa, e nas expectativas atuais da administração da Energy Vault e da Novus, não sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por um investidor como uma garantia, uma segurança, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferem das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Energy Vault e da Novus.

Estas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo mudanças nas condições de negócios, mercado, financeiras, políticas e legais, nacionais e estrangeiras; a incapacidade das partes de consumar com sucesso ou tempestivamente as Transações Propostas, incluindo o risco de que quaisquer aprovações regulatórias não sejam obtidas, sejam atrasadas ou estejam sujeitas a condições imprevistas que possam afetar adversamente a empresa combinada ou os benefícios esperados das Transações Propostas ou que a aprovação dos acionistas da Novus ou da Energy Vault não seja obtida; falha em perceber os benefícios previstos das Transações Propostas; riscos referentes à incerteza das informações financeiras projetadas referentes à Energy Vault; riscos relacionados ao lançamento dos negócios da Energy Vault e ao cronograma dos marcos comerciais esperados, incluindo o projeto anunciado neste comunicado à imprensa; riscos referentes à negociação e execução de um contrato de financiamento com a ARL; riscos relacionados à incapacidade ou falta de vontade dos clientes da Energy Vault em cumprir contratos de vendas; riscos referentes ao desempenho e disponibilidade do EVS da Energy Vault; demanda por energia renovável; capacidade de comercializar e vender sua solução; capacidade de negociar acordos contratuais definitivos com clientes potenciais; o impacto de tecnologias competitivas; capacidade de obter fornecimento suficiente de materiais; custos imprevistos; o impacto da Covid-19; condições econômicas mundiais; capacidade de cumprir os cronogramas de instalação; atrasos na construção e licenciamento bem como aumentos de custos relacionados; os efeitos da concorrência nos negócios futuros da Energy Vault; o valor dos pedidos de resgate feitos pelos acionistas públicos da Novus; e os fatores discutidos na Declaração de Registro e na Declaração de Registro da Novus no Formulário S-4 referentes à combinação de negócios sob o título "Fatores de Risco" e seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o exercício fiscal finalizado em 31 de dezembro de 2020 sob o título "Fatores de Risco" e outros documentos da Novus apresentados ou a serem apresentados à SEC.

Esta comunicação está sendo feita quanto à transação de fusão proposta envolvendo a Novus e a Energy Vault. A Novus apresentou uma declaração de registro no Formulário S-4 junto à SEC, uma declaração / prospecto de procuração definitiva da Novus e certos documentos relacionados, a serem utilizados na assembleia de acionistas para aprovar a combinação de negócios proposta e assuntos referentes. Investidores e detentores de valores mobiliários da Novus são convidados a ler a declaração / prospecto de procuração definitiva, bem como quaisquer alterações a ela e outros documentos relevantes que serão apresentados à SEC, com atenção e na íntegra, pois contêm informações importantes sobre a Energy Vault, a Novus e a combinação de negócios. A declaração de procuração definitiva foi enviada aos acionistas da Novus na data de registro a ser estabelecida para votação da combinação de negócios proposta. Investidores e detentores de valores mobiliários também poderão obter cópias da declaração de registro, a declaração de procuração definitiva e outros documentos contendo informações importantes sobre cada uma das empresas, uma vez que tais documentos sejam apresentadas à SEC, gratuitamente, no site da SEC em www.sec.gov. As informações contidas ou que podem ser acessadas através dos sites citados neste comunicado à imprensa não são incorporadas por referência e não fazem parte deste comunicado à imprensa.

A Novus e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Novus quanto à combinação de negócios proposta. A Energy Vault e seus executivos e diretores também podem ser considerados participantes de tal solicitação. Os detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre os nomes, afiliações e interesses de alguns executivos e diretores da Novus na solicitação ao ler o Relatório Anual da Novus no Formulário 10-K para o ano fiscal finalizado em 31 de dezembro de 2020, o Relatório Trimestral sobre o Formulário 10-Q para os nove meses finalizados em 30 de setembro de 2021 e a declaração / prospecto de procuração definitiva e outros documentos relevantes, bem como outros materiais apresentados à SEC em conexão com a combinação de negócios quando estiverem disponíveis. À medida que se tornam disponíveis, estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.

Esta comunicação não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer ações ou solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem haverá qualquer venda de quaisquer ações em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal outra jurisdição.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005536/pt/

