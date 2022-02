Comunicado do Business Wire :Crunchr

Crunchr, a plataforma de análise de pessoas para equipes de RH corporativas, anunciou hoje o seu mais recente financiamento em uma rodada liderada pela investidora especialista em SaaS, a Oxx. A Oxx se une aos investidores estratégicos existentes da empresa, à Randstad, a maior agência de recrutamento do mundo, e à Nationale-Nederlanden, uma grande seguradora holandesa.

O financiamento será usado para adicionar recursos de análise preditiva à plataforma Crunchr, que expandirá ainda mais a retenção de funcionários da plataforma, o planejamento de força de trabalho com base em habilidades e a funcionalidade de narrativa orientada por dados. O restante do financiamento será usado para impulsionar a expansão internacional, com a empresa planejando abrir um escritório nos EUA e triplicar a sua equipe.

Nos últimos anos, as equipes de RH das empresas adotaram uma série de diferentes ferramentas de software de RH, cada uma com foco em elementos diversificados do fluxo de trabalho de RH. Enquanto estas empresas globais gerenciam dezenas de milhares de pessoas em várias regiões, a adoção de um novo conjunto de ferramentas desconectadas só aumentou os níveis de complexidade.

A Crunchr proporciona a plataforma empresarial mais intuitiva do mundo para a análise de pessoal de autoatendimento, painéis de RH e planejamento estratégico da força de trabalho. A plataforma de análise de pessoas da empresa foi adotada por empresas do mundo inteiro, incluindo a MetLife, Jacobs Douwe Egberts (JDE), AkzoNobel, Rabobank e Randstad.

A plataforma de análise de pessoas funciona em cima dos sistemas de RH existentes, coleta dados da força de trabalho em uma plataforma segura e integrada, melhora a sua qualidade e a torna acessível para todos que precisam - não só para os cientistas de dados - democratizando as informações do local de trabalho para o impacto empresarial sustentável. Isso permite aos líderes e equipes de RH produzir estratégias para pessoas estrategicamente significativas e melhorar muito a tomada de decisões e o planejamento da força de trabalho.

Dirk Jonker, fundador e diretor executivo (CEO) da Crunchr, descreve a empresa como uma "análise de pessoas para pessoas". Ele explica: "A maioria das empresas tem sistemas de RH, mas elas lutam para converter todos os seus dados em informações. Sem informações claras, a tomada de decisão precisa está em risco, e atingir os objetivos de negócios pode ser difícil".

"Mas, com uma solução de análise e relatórios de força de trabalho fácil de usar, a Crunchr acerta o básico. Apoiar as decisões da força de trabalho com percepções relevantes, combinar conhecimentos, dados e análises possibilita que as equipes de RH adotem o poder da análise de pessoas e capacita todos os funcionários de uma empresa a tomar decisões com base em dados em segundos."

Bob Thomas, diretor da Oxx,comentou: "Conversamos com profissionais de análise de pessoas do mundo inteiro e um tema surgiu com muita clareza: A facilidade de uso da plataforma Crunchr significa que a história das pessoas dentro de uma empresa pode ser contada de forma rápida, clara e rica em dados. Em 2022, as questões de dados de pessoas enfrentadas pelas empresas são mais urgentes do que nunca e, por isso, estamos entusiasmados em fazer esta parceria com o Dirk e sua equipe, e esperamos que muito mais empresas desbloqueiem o valor de seus dados de pessoas com a plataforma Crunchr."

