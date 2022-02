Comunicado do Business Wire :Boston Metal

A Boston Metal tem o prazer de receber em sua equipe de liderança sênior dois novos membros, à medida que a empresa se prepara para a comercialização de sua revolucionária tecnologia de produção de metais. Os novos cargos aumentarão o alcance corporativo e financeiro da empresa e fazem parte de uma equipe que se expande rapidamente e que viu Stephan Broek ser nomeado para o cargo de vice-presidente sênior de tecnologia no final de 2021.

Fernanda Fenga ingressa na Boston Metal no cargo de vice-presidente sênior corporativo, trazendo mais de 20 anos de experiência executiva em conformidade, relações com investidores, relações com o governo e gestão de risco na indústria de metais e mineração. Fenga é membro do conselho de administração na NioCorp Development Ltd e um pouco antes de ingressar na Boston Metal, ela prestou serviços de consultoria jurídica para várias empresas globais.

Daniel Kuzmak desempenha o papel de consultor na empresa, com foco em operações financeiras. Kuzmak ingressa na Boston Metal com mais de quatro décadas de experiência corporativa, além de ter ocupado cargos seniores em finanças e operações em grandes empresas públicas e empreendimentos privados.

Fernanda Fenga vai supervisionar os departamentos de recursos humanos, operações financeiras, gestão de risco e assuntos jurídicos e Kuzmak vai fortalecer o departamento financeiro, à medida que a empresa continua a aumentar suas operações e se prepara para a comercialização de seu processo inovador de descarbonização da produção de aço e outros metais.

"Estamos muito satisfeitos com o entrada de Fernanda e Dan na equipe sênior da Boston Metal e estamos confiantes de que a experiência e o conhecimento que trarão à empresa nos servirão muito bem, à medida que avançamos para a próxima etapa de demonstração industrial e comercialização de nossa tecnologia. Eles serão fundamentais para o gerenciamento do rápido crescimento que esperamos ver no período que antecede e segue a comercialização", comentou Tadeu Carneiro, presidente e diretor executivo (CEO) da Boston Metal.

A tecnologia da Boston Metal combina inovações patenteadas com as melhores práticas das indústrias de alumínio e aço para oferecer uma solução inovadora ao desafio de emissões de carbono enfrentado pela cadeia de valor do aço. Alimentada por eletricidade renovável, a eletrólise de óxido fundido converte o minério de ferro em metal líquido e oxigênio. A plataforma modular e escalável não gera emissões de carbono, é altamente eficiente em termos de energia e funciona com vários tipos de minério de ferro. Além do aço, a nova tecnologia também pode ser usada para fabricar outros produtos metálicos.

Em 2021, a empresa fechou uma rodada de financiamento da Série B com subscrição excedida que viu intenso interesse dos mineradores de minério de ferro e dos usuários finais do aço, além de obter reinvestimentos de todos os participantes da Série A, incluindo o empreendimento Breakthrough Energy apoiado por Gates.

A Boston Metal é uma empresa global de soluções de tecnologia de metais que comercializa a eletrólise de óxido fundido (MOE), uma plataforma patenteada de produção de metais de tonelagem. A MOE oferece à indústria de metais uma solução mais eficiente, de baixo custo e mais ecológica para a produção de vários metais e ligas a partir de uma ampla variedade de matérias-primas. Mais informações em www.bostonmetal.com.

Dawn Kelly Communications media@bostonmetal.com +1 (412) 298-6998

