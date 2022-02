Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição da Power Line Systems, líder em software para o projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica e suas estruturas, da empresa de private equity TA Associates por aproximadamente US$ 700 milhões em dinheiro (para um negócio sem dívidas e sujeito a ajustes finais de capital de giro).

Ao anunciar seus resultados operacionais completos do ano de 2021 (programados para 1º de março de 2022), a Bentley Systems fornecerá suas perspectivas financeiras de 2022 para o ano inteiro, refletindo a inclusão da Power Line Systems.

Sobre a Bentley Systems

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresa de software de engenharia e infraestrutura. Fornecemos software inovador para aprimorar a infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos para o projeto, a construção e operações de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campi, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas incluem aplicações baseadas no MicroStation para modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, o principal portfólio de software de geociências da Seequent e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.000 colegas e gera receitas anuais de mais de US$ 800 milhões em 172 países. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise e Seequent são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005696/pt/

Contato

Contato de imprensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 Christine.Byrne@bentley.com Siga-nos no Twitter: @BentleySystems

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags