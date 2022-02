Comunicado do Business Wire :Alpha Blue Ocean

A Alpha Blue Ocean, um "family office" e especialista líder em financiamento alternativo fundado por Pierre Vannineuse, anunciou a assinatura de um novo acordo de financiamento de 3 milhões de euros por meio da ADTHINK, recentemente renomeada NFTY (Ticker: ALNFT:FP), através de uma nova solução alternativa de financiamento inédita na França.

A Adthink, recentemente renomeada NFTY, e a Alpha Blue Ocean anunciaram a assinatura de um acordo de financiamento em Títulos conversíveis em ações resgatáveis, com um valor nominal máximo de 3 milhões de euros ao longo de três anos.

O objetivo deste acordo de financiamento é apoiar o crescimento do grupo no próximo triênio e fortalecer sua diversificação e sua posição como um dos principais intervenientes em publicidade digital na França.

Pierre Vannineuse, presidente, diretor de TI e fundador da Alpha Blue Ocean: "A ABO está entusiasmada em diversificar seu portfólio com este novo investimento na França em um líder em AdTech[tecnologias voltadas para a análise e administração de publicidade no universo digital]e um futuro líder no mercado de NFTs*. Nossa busca contínua de alinhar os interesses com todos os acionistas das empresas em nosso portfólio e participações nos levou a ser os primeiros a implementar um instrumento financeiro desse tipo no mercado francês".

* Tokens não fungíveis são "ativos" digitais únicos armazenados e registrados em uma tecnologia de registro distribuído, como a blockchain (a maioria dos quais estão na blockchain Ethereum) e diferem sensivelmente de outros tokens fungíveis mais conhecidos, como BitCoin Ethereum ou Dogecoin".

Jonathan Métillon, CEO da Adthink: "Esta solução inovadora de financiamento nos permitirá atender às necessidades específicas da Adthink, alinhando os interesses de cada parte com os acionistas existentes. O produto líquido da emissão será destinado às necessidades gerais do grupo, ao capital de giro necessário para o crescimento de nossas atividades publicitárias, bem como ao crescimento técnico e de vendas de nossos novos serviços de marketing de NFT".

Criada em 2017, a Alpha Blue Ocean é especialista e pioneira em financiamento alternativo na Europa e no mundo, em particular no setor de inovação médica. Em quatro anos, o grupo fundado por Pierre Vannineuse destinou mais de 1,5 bilhão de euros em compromissos financeiros, dos quais 60% no segmento de Saúde e Inovação.

