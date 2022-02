Comunicado do Business Wire :Additive Manufacturer Green Trade Association

A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), um grupo comercial global criado para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (additive manufacturing, MA), anunciou hoje que cinco empresas líderes de MA adicionais se juntaram à organização para promover a sustentabilidade em MA, levando o seu grupo ativo a uma composição total de 40 associados.

Junta-se à AMGTA como nova associada fundadora a Höganäs, líder mundial em soluções de impressão de pó metálico, com ligas de produção que atendem a todas as diferentes tecnologias de impressão e uma capacidade anual total de mais de 500 mil toneladas de pós metálicos produzidos em 17 instalações estrategicamente localizadas em 11 países. A Höganäs atuará ao lado das associadas fundadoras existentes: a Desktop Metal, líder na produção em massa de soluções de manufatura aditiva; a Divergent Technologies,líder mundial em design, impressão e montagem de estruturas para veículos otimizadas e sustentáveis usando um sistema de produção de ponta a ponta totalmente adaptável; a QC Laboratories, um laboratório avançado de ensaios não destrutivos focado em componentes de MA; a Sintavia, designer e impressora 3D de sistemas avançados de propulsão e termodinâmicos para clientes de voo e lançamento; a Stratasys, líder global em soluções de impressão 3D de polímeros para setores como o aeroespacial, automotivo, produtos de consumo e saúde; e a Taiyo Nippon Sanso Corporation (uma das empresas em operação da Nippon Sanso Holdings Corporation), fornecedora de gases industriais estáveis para uma ampla variedade de setores globais. Esses associados fundadores determinam a direção estratégica da AMGTA, fornecerão supervisão de governança e considerarão projetos de pesquisa futuros que os membros podem votar para encomendar.

Se juntando ao AMGTA como novos associados participantes estão: a Arkema, uma pioneira e líder em materiais de alto desempenho para impressão 3D que continuamente fornece soluções de novos materiais inovadores e sustentáveis para todas as principais tecnologias de impressão 3D; a Flam3D, a plataforma independente para todas as partes interessadas atuantes em impressão 3D e manufatura aditiva na Bélgica e na Holanda; a Massivit 3D, líder em sistemas de impressão 3D de alta velocidade e grande escala para uma variedade de indústrias e inovações para expandir as opções de materiais de formato maior; e a UK National Centre for Additive Manufacturing (NCAM), sediada no Manufacturing Technology Center (MTC) em Coventry, que ajuda as empresas a moldar sua estratégia de MA, desenvolver seus produtos e processos de MA e implementar MA na produção.

Estes novos associados participantes atuarão ao lado dos associados participantes existentes 3D Metalforge, 3D Systems, 3YOURMIND, 6K, Aachen Center for Additive Manufacturing (ACAM), AMEXCI, AMT, BASF 3D Printing Solutions,Danish AM Hub, DyeMansion, EOS, Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), GE Additive, HP, Hyperion Metals, Kurtz Ersa, Materialise, National Manufacturing Institute Scotland,NatureWorks, Nexa3D, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions, Stryker, Tekna Advanced Materials, The Barnes Global Advisors, Trane Technologies, e a TRUMPF.

"Estou feliz por oficialmente dar as boas-vindas à Höganäs como nova associada fundadora, além de cada uma de nossas organizações associadas participantes", afirmou Sherry Handel, diretora executiva da AMGTA. "Nosso estimado consórcio comercial global apoia nossa missão e fornece uma base sólida à medida que continuamos a crescer e a investir estrategicamente em projetos de pesquisa de sustentabilidade ambiental na manufatura aditiva. Estou ansiosa para trabalhar com cada um dos nossos associados, enquanto aumentamos a AMGTA como o recurso-chave na indústria comprometida com o avanço sustentável da indústria de MA".

Sobre a AMGTA. A AMGTA foi fundada em novembro de 2019 para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA) em comparação com os métodos tradicionais de manufatura. A AMGTA é uma organização não comercial e sem vínculos, aberta a qualquer fabricante que adote o método aditivo ou parte interessada do setor que atenda a certos critérios relacionados à sustentabilidade de produção ou processo.

Para mais informações, entre em contato com Sherry Handel pelo telefone +1 954.308.0888, ou visite www.amgta.org.

