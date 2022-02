Chile vence Bolívia (3-2) e ainda sonha com vaga na Copa do Mundo do Catar-2022

Em partida eletrizante, o Chile venceu a Bolívia por 3 a 2 nesta terça-feira como visitante em La Paz e subiu para a quinta colocação na antepenúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

O chileno Alexis Sánchez foi a estrela do jogo com dois gols: ele abriu o placar aos 14 minutos e voltou a balançar as redes aos 85. O outro gol chileno foi marcado por Marcelo Núñez, aos 77 minutos.

Pela Bolívia quem marcou foi Marc Enoumba aos 37 minutos e seu capitão, Marcelo Moreno, bem perto do final, aos 88, dando mais emoção aos últimos minutos da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora todas as outras partidas da 16ª rodada ainda não tenham sido disputadas, a 'Roja' subiu para o quinto lugar na tabela, com 19 pontos assim como o Uruguai, mas com melhor saldo de gols.

A Bolívia, oitava colocada com 15 pontos, tem agora a obrigação de vencer os dois jogos restantes e precisa de uma combinação de resultados de outras quatro seleções. Por isso, suas chances de chegar à Copa do Mundo são quase nulas.

--- Ficha técnica:

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Gols:

Bolívia: Marc Enoumba (37), Marcelo Martins (88)

Chile: Alexis Sánchez (14, 85), Marcelino Núñez (77)

Cartões amarelos:

Bolívia: Miranda (36), Martins (90+2)

Chile: Kuscevic (30), Cortés (90+5)

Escalações:

Bolívia: Carlos Lampe - Erwin Saavedra (Diego Bejarano, 60), Marc Enoumba, Adrián Jusino, José Manuel Sagredo (Roberto Fernandez, 80), Rodrigo Ramallo (Victor Abrego, 77) - Moisés Villarroel (Ramiro Vaca, 60), Juan Carlos Arce, Fernando Saucedo - Bruno Miranda (Henry Vaca, 60), Marcelo Martins. Técnico: César Farías.

Chile: Brayan Cortés - Mauricio Isla, Benjamin Kuscevic, Gary Medel (Valber Huerta, 87) Paulo Diaz - Erick Pulgar (Claudio Baeza, 67), Marcelino Núñez (Pablo Galdames, 87), Gabriel Suazo, Charles Aránguiz (Pablo Parra, 67) - Alexis Sánchez, Ben Brereton (Joaquín Montecinos, 74). Técnico: Martin Lasarte.

bds/ma/msr/ol/aam

Tags