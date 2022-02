Búfalo invade restaurante na China e ataca cliente; veja vídeo

Imagens registradas por uma câmera de segurança de um restaurante em Taizhou, na China, mostram o momento em que um búfalo invadiu o local e atacou um homem. O caso ocorreu em 31 de dezembro do ano passado e vem sendo compartilhado nas redes sociais. O homem apresentou ferimentos leves e foi levado a unidade de saúde mais próxima.

Na gravação aparecem dois homens que estão em pé no estabelecimento, sendo um deles próximo a uma mesa tomando uma bebida. Eles são surpreendidos pelo búfalo que surgiu após ter atravessado as cortinas de plástico posicionadas na entrada. O animal corre na direção do homem e o acerta em cheio, já que ele estava destraído e não viu a chegada do bovino.

Security footage shows a runaway buffalo plowing into a restaurant in China & knocking over a man inside. The man only received treatment for minor leg injuries. According to local reports, the animal escaped from a local slaughterhouse before bulldozing into the restaurant. pic.twitter.com/D70LOQwhP4 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 9, 2022

O outro homem ficou com cara de espanto e saiu em busca de ajuda. A vítima foi encaminhada a um hospital com ferimentos leves nas duas pernas e passa bem após o tratamento. Segundo informações da imprensa local, o búfalo fugiu de um abatedouro que fica próximo ao estabelecimento. Depois do ataque, ele não foi mais visto.