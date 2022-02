Alphabet supera expectativas e dobra lucros

A Alphabet, matriz da Google, anunciou nesta terça-feira (1) lucros que superaram as expectativas e quase dobraram em 2021, beneficiadas por uma temporada de compras natalinas especialmente frutífera.

A Google se mantém como o ponto forte da atividade on-line, com ofertas como o seu motor de buscas, as compras e a plataforma de vídeos YouTube, que lhe dão alcance mundial.

A gigante da web anunciou lucro líquido de 20,6 bilhões de dólares, que mostram um crescimento de 32% no último trimestre de 2021. A Alphabet fechou o ano com um lucro líquido total de 76 bilhões de dólares. A cifra quase dobra os 40 bilhões de dólares ao ano obtidos no exercício 2020.

O CEO do grupo, Sundar Pichai, destacou como explicação o "sólido crescimento nos serviços de anúncios de empresas... Vendas trimestrais dos nossos telefones Pixel, apesar dos problemas na cadeia de abastecimento, e nosso serviço para empresas Cloud, que continua crescendo".

