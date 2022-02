Agentes da polícia londrina são acusados de racismo e misoginia em investigação interna

Uma investigação do órgão de controle da polícia britânica revelou nesta terça-feira (1º) comportamentos racistas, misóginos e discriminatórios entre agentes da Scotland Yard, uma instituição que já enfrenta uma grave crise de confiança por parte da opinião pública.

Essas acusações se somam ao descontentamento popular com a Polícia Metropolitana de Londres, acusada de negligenciar a segurança das mulheres após o assassinato de uma londrina pelas mãos de um policial ou de atrasar as investigações sobre as festas em Downing Street durante os períodos de confinamento.

"Os comportamentos que descobrimos são vergonhosos e estão muito abaixo dos padrões exigidos aos policiais envolvidos", comentou o diretor regional do Escritório Independente sobre Conduta Policial (IOPC, na sigla em inglês), Sal Naseem.

"Esses agentes trabalhavam principalmente em equipes em Westminster, que já foram desfeitas, mas sabemos por outros casos recentes que estes problemas não são isolados nem coisa do passado", acrescentou Naseem, citado em um comunicado.

O OIPC revisou milhares de mensagens trocadas nas redes sociais, "muitas das quais eram altamente sexualizadas, discriminatórias ou com referências à violência". Elas incluíam menções diretas a estupros, linguagem homofóbica ou racista e referências ao campo de concentração nazista de Auschwitz.

Dos 14 agentes investigados, a maioria deles lotada em uma delegacia do centro de Londres, nove continuam em atividade. Além disso, eles minimizaram a importância das mensagens afirmando que eram uma brincadeira.

A investigação começou em 2018 contra um policial suspeito de manter relações sexuais com uma pessoa embriagada em uma delegacia, e depois foi ampliada.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, se declarou "enojado" pelo comportamento "totalmente inaceitável" dos policiais e ressaltou que as revelações "prejudicam ainda mais a confiança dos cidadãos na polícia".

A Scotland Yard, por sua vez, disse estar "profundamente arrependida", enfatizando que tal comportamento não representa os "valores" da instituição e reconhecendo o golpe na confiança do público. Um de seus dirigentes, Bas Javid, admitiu "a necessidade de uma mudança real".

Após o caso de estupro e assassinato da londrina Sarah Everard pelas mãos de um agente em março de 2021, a polícia foi acusada de ter ignorado indícios prévios alarmantes sobre o seu comportamento.

Também foi muito criticada pela intervenção violenta para dissolver uma concentração em homenagem a Everard e quando dois policiais fizeram 'selfies' em que apareciam os corpos das vítimas de um duplo homicídio e depois compartilharam as imagens.

Isso provocou pedidos de demissão para a chefe da Polícia Metropolitana de Londres, a comissária Cressida Dick, mas a ministra do Interior, Priti Patel, reafirmou sua confiança na primeira mulher no comando da Scotland Yard, cujo mandato foi renovado recentemente.

