Sete meses após parada cardíaca, Eriksen vai jogar no Brentford da Inglaterra

O meia dinamarquês Christian Eriksen foi contratado pelo Brentford, da Premier League inglesa, sete meses depois da parada cardíaca que sofreu durante a Eurocopa, anunciou seu novo clube nesta segunda-feira.

O jogador de 29 anos, que usa um marca-passo, assinou contrato até o fim da temporada 2021-22 depois de passar por exames médicos.

"Aproveitamos uma oportunidade incrível para trazer um jogador de classe mundial para o Brentford", afirmou o técnico dinamarquês Thomas Frank, que já trabalhou com Eriksen quando comandava a seleção sub-17 da Dinamarca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele está em forma, mas precisamos colocá-lo em forma para disputar uma partida, e estou ansioso para vê-lo trabalhar com os jogadores e a comissão técnica para voltar ao seu melhor nível", acrescentou Frank.

"Em sua melhor fase, Christian tem a capacidade de ditar os jogos. Ele pode dar os passes certos e é uma ameaça diante do gol", afirmou o treinador.

Christian Eriksen e a Inter de Milão romperam o vínculo contratual em dezembro: as regras na Itália proíbem que um jogador de futebol com marca-passo exerça a profissão no país.

No dia 12 de junho de 2021, o ex-jogador do Tottenham caiu no gramado durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhague, pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa. Os médicos o reanimaram com uma massagem cardíaca no campo.

Hospitalizado, ele recebeu um marca-passo para regular sua frequência cardíaca.

pi/pel/gf/iga/fp

Tags