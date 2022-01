'Rússia pode invadir Ucrânia a qualquer momento', diz Casa Branca

Secretária de imprensa do governo dos Estados Unidos, Jen Psaki afirmou que "a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento", argumentando que a resposta da Casa Branca tem por objetivo "informar a população americana e global sobre a gravidade" do conflito e comunicar aos russos as consequências caso avancem sobre as fronteiras ucranianas.

Segundo Jen Psaki, a Rússia já mobilizou cerca de 5 mil tropas na Bielorrússia - país aliado do governo de Vladimir Putin que também tem fronteira com a Ucrânia - e tenta desestabilizar o país do Leste Europeu com supostas "operações de bandeira falsa", que consistem em realizar ações agressivas de forma com que elas parecem ter sido provocadas por outros atores que não as autoridades russas.

