Ruanda reabre fronteira com Uganda, fechada desde 2019

Ruanda reabriu nesta segunda-feira (31) sua fronteira terrestre com Uganda, fechada há quase três anos, liberando o caminho para a normalização das relações entre estes dois vizinhos da África Oriental.

O principal posto fronteiriço de Gatuna (conhecido como Katuna em Uganda) foi reaberto oficialmente à meia-noite, anunciaram as autoridades ruandesas na sexta-feira, após uma reunião em Kigali, em 22 de janeiro, entre Muhoozi Kainerugaba, filho do presidente ugandês, Yoweri Museveni, e o presidente ruandês, Paul Kagame.

Em fevereiro de 2019, Ruanda fechou abruptamente sua fronteira com seu vizinho do norte, em meio a tensões políticas entre ambos os países. Com isso, cortou-se uma importante rota comercial.

Ruanda acusou Uganda de sequestrar seus cidadãos e apoiar rebeldes que buscam derrubar Kagame. Uganda, por sua vez, acusou Ruanda de espionar e matar dois homens durante uma incursão em seu território em maio de 2019.

Paul Kagame e Yoweri Museveni foram aliados próximos durante as décadas de 1980 e 1990 na luta pelo poder em seus respectivos países, até se tornarem rivais.

