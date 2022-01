Putin e Macron conversam sobre tensões na Ucrânia e concordam com novos contatos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teve uma chamada telefônica nesta segunda-feira, 31, com o homólogo francês, Emmanuel Macron, na qual trataram as recentes tensões entre Moscou e países ocidentais em virtude de ações na Ucrânia.

Segundo comunicado emitido pelo Kremlin, na ocasião "prosseguiu a troca de opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia e questões relacionadas com o fornecimento de garantias de segurança a longo prazo e legalmente garantidas à Federação Russa".

De acordo com o documento, Putin "mais uma vez delineou em detalhes as abordagens fundamentais para esses problemas". Ainda de acordo com a publicação, ficou acordado novos contatos por telefone, bem como sobre o estudo operacional da possibilidade de realizar um encontro pessoal entre os presidentes da Rússia e da França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última semana, representantes dos dois países se encontraram em Paris no âmbito do chamado Formato da Normandia, que conta ainda com Ucrânia e Alemanha. Na ocasião, as tensões recentes foram tratadas, e uma nova reunião em Berlim foi marcada.

Tags