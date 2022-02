Premiê britânico se desculpa por festas e promete aprender lição

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ao Parlamento nesta segunda-feira (31) "lamentar" as inúmeras festas realizadas na sede do governo, Downing Street, durante os confinamentos, e prometeu aprender as lições e continuar trabalhando.

"Entendo e vou consertar isso", declarou, prometendo mudanças administrativas em Downing Street.

"Sei qual é a pergunta: 'Dá para confiar que este governo vai cumprir isso'", antecipou-se.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sim, dá", afirmou, defendendo seu trabalho a favor do Brexit e contra a pandemia do coronavírus.

Hoje mais cedo, uma investigação interna sobre as 16 festas realizadas durante os confinamentos anticovid-19 de 2020 e 2021, em Downing Street, denunciou "falhas de liderança e de julgamento" no gabinete do premiê.

"Houve falhas de liderança e de julgamento de diferentes partes em Downing Street e no Gabinete, em diferentes momentos. Alguns eventos não deveriam ter sido permitidos", concluiu a responsável pela investigação, Sue Gray, em um relatório entregue a Johnson, que teve de comparecer logo depois ao Parlamento para dar explicações.

acc/mb/tt

Tags