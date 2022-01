PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA ONU: Conselho de Segurança da ONU se reúne para examinar situação da Ucrânia; EUA ameaça a Rússia com sanções

=== UCRÂNIA ONU ===

WASHINGTON:

Conselho de Segurança da ONU examina situação na Ucrânia; EUA ameaça Rússia com sanções

O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta segunda-feira (31) a pedido do governo dos Estados Unidos que, ao lado de seus aliados da Otan, tenta dissuadir a Rússia de invadir a Ucrânia, ao mesmo tempo que prepara sanções contra Moscou.

(EUA conflito Rússia diplomacia ONU OTAN política Ucrânia, 810 palavras, já transmitida)

KIEV:

Ucranianos aprendem técnicas de sobrevivência e autodefesa

Em uma floresta nos arredores de Kiev, um grupo de civis ucranianos aprende a cavar abrigos na neve por medo de uma invasão da Rússia, que concentrou cerca de 100 mil soldados na fronteira.

(Rússia conflito diplomacia Otan Ucrânia, 720 palavras, já transmitida)

OKTYABRSKY:

Russos separados de suas famílias na Ucrânia lutam para manter vínculos

Antes do início do conflito, a russa Alla Lavrova não tinha problemas para visitar seu irmão e irmã. Podia dirigir da sua casa na Rússia e em uma hora estava do outro lado da fronteira, na Ucrânia.

(Rússia conflito política Ucrânia, 620 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Alemanha quer reduzir sua dependência do gás russo

A crise na Ucrânia expôs a dependência energética da Alemanha em relação ao gás russo e estimula o debate na principal economia europeia sobre a necessidade de desenvolver energias renováveis.

(EUA conflito Rússia meio-ambiente energia gás Alemanha Ucrânia, 740 palavras, já transmitida)

=== PAUTA ESPECIAL SOBRE VACINAÇÃO ===

NEUMARKT AM WALLERSEE:

Lei de vacinação austríaca gera temor de 'sociedade paralela'

A vacinação contra a covid-19 será obrigatória por lei na Áustria a partir desta semana, mas Katharina Teufel-Lieli não pensa em ceder à pressão.

(Áustria pandemia vírus vacinas saúde direito vacinação, 630 palavras, já transmitida)

PARIS:

A vacinação obrigatória, uma polêmica antiga e complexa

A vacinação obrigatória é uma decisão sanitária que causa polêmica desde que os primeiros tratamentos foram descobertos, e que voltou ao debate público com a covid-19.

(Pandemia vírus governo vacinas epidemia saúde, 570 palavras, já transmitida)

PARIS:

Há dois anos, campanhas de desinformação atacam vacinas anticovid-19

As campanhas de vacinação em massa contra a covid-19 alimentam um fluxo incessante de desinformação na Internet e nas redes sociais, boatos que exageram, ou inventam, efeitos colaterais dos imunizantes até transformarem o remédio em algo pior que a doença.

(Pandemi doença vírus medicina desinformação vacinas epidemia saúde internet, 900 palavras, já transmitida)

PARIS:

A obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 no mundo

O certificado sanitário se impõe em um número crescente de países para algumas profissões ou atividades, mas a vacina obrigatória é uma raridade, aprovada apenas em alguns países.

(Pandemia vírus vacinas epidemia saúde, 830 palavras, já transmitida)

PARIS:

Dois séculos de vacinação e desconfiança

A desconfiança com as vacinas e a recusa total de parte da população a se vacinar são fenômenos que surgiram quando esta técnica apareceu, no final do século XVIII.

(Pandemia história vírus medicina vacinas epidemia saúde, 920 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

'EUA não tem direito de dar lições' sobre direitos humanos, diz Cuba

Criticado por Washington por violações aos direitos humanos, o governo de Cuba responde que Estados Unidos "não têm o direito de dar lições a ninguém" e denuncia a "crueldade" do embargo contra a ilha, vigente há 60 anos e cujo impacto é "maior do que nunca".

(EUA Cuba diplomacia política direitos)

WASHINGTON:

Pedestres morrem de bala perdida e tiroteios aumentam nos EUA

Um bebê no assento do carro, um homem na própria cama, uma menina que caminhava junto à sua mãe: cada um deles morreu de balas perdidas com poucos dias de diferença e em um momento em que a violência armada aumenta nos Estados Unidos.

(EUA armas política direitos homicídio, 520 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LISBOA:

Primeiro-ministro de Portugal conquista maioria absoluta e vai governar sozinho

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, se prepara, a partir desta segunda-feira (31), para governar sozinho, com a recuperação econômica pós-pandemia como prioridade, depois que o Partido Socialista conquistou uma surpreendente maioria absoluta nas eleições legislativas.

(Portugal eleições governo parlamento, 690 palavras, já transmitida)

LISBOA:

O socialista português António Costa, um pragmático que poderá governar sozinho

O primeiro-ministro português, António Costa, que conquistou maioria absoluta nas eleições legislativas de domingo (30), é um socialista pragmático que chegou ao poder graças à esquerda radical, mas sempre quis governar sozinho.

(Portugal eleições governo parlamento política, 620 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Boris Johnson recebe aguardado relatório sobre festas em Downing Street

O aguardado relatório interno sobre o escândalo das festas celebradas em Downing Street durante os confinamentos contra a pandemia foi entregue nesta segunda-feira ao primeiro-ministro Boris Johnson, informa a imprensa britânica.

(GB pandemia vírus governo política parlamento epidemia saúde)

-- ORIENTE MÉDIO

DUBAI:

Rebeldes iemenitas atacam Emirados durante visita do presidente de Israel

Os Emirados Árabes Unidos disseram nesta segunda-feira (31) que interceptaram, pela terceira vez este mês, um míssil balístico lançado pelos rebeldes iemenitas houthis, um ataque ocorrido durante a primeira visita do presidente israelense a este país do Golfo.

(Emirados conflito diplomacia Iêmen rebelião Israel armamento, 470 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

NAÇÕES UNIDAS:

ONU: talibãs mataram mais de 100 colaboradores do governo afegão anterior

O regime Talibã e seus aliados mataram mais de 100 ex-membros do governo afegão anterior, agentes das forças de segurança e outras pessoas que trabalharam com as forças internacionais, de acordo com denúncias compiladas em relatório da ONU, que foi rebatido e criticado pelos fundamentalistas islâmicos.

(Afeganistão ONU política Talibã diplomacia, 520 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Jornalistas estrangeiros enfrentam pressão sem precedentes na China

Os jornalistas estrangeiros na China enfrentam "obstáculos sem precedentes" em seu trabalho, com ameaças de processos, campanhas na internet e números em queda pela expulsão de colegas, advertiu nesta segunda-feira o Clube dos Correspondentes Estrangeiros da China (FCCC).

(China política imprensa, 400 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Economia da Eurozona recuperou em 2021 parte do impacto da pandemia

A economia da zona do euro registrou um forte crescimento de 5,2% em 2021, em uma recuperação considerável depois da queda histórica de 6,4% em 2020 provocada pelo impacto da pandemia do coronavírus.

(UE eurozona economia PIB, 430 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

ESTOCOLMO:

Spotify anuncia medidas para combater desinformação sobre a covid após polêmica

O Spotify adotará medidas para combater a desinformação sobre a covid-19 em sua plataforma, anunciou no domingo (30) a gigante sueca da música on-line, após um movimento de boicote lançado pela lenda do folk-rock Neil Young.

(Música vírus desinformação, 630 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022

