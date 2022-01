Mario Draghi determinado a buscar reformas exigidas pela UE

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, estava determinado nesta segunda-feira (31) a continuar as reformas solicitadas pela União Europeia em troca de fundos destinados a relançar a economia após a covid e aplicar uma agenda rígida, após as últimas eleições presidenciais.

No primeiro conselho de ministros após uma eleição que revelou as tensões na coalizão, Draghi convidou "todos os ministros a indicarem como estão sendo aplicados os investimentos e reformas pelos quais são responsáveis".

Draghi destacou a importância de aplicar as reformas, "com 45 objetivos a serem alcançados até 30 de junho para desbloquear a segunda parcela de 24,1 bilhões de euros", segundo um comunicado.

A Itália atingiu em 2021 todos os 51 objetivos acordados com a União Europeia depois de receber um primeiro montante de 24,1 bilhões de euros em agosto. Em 2022, a cadência sobe para 100 objetivos, para atingir 45,9 bilhões de euros.

A Itália é a primeira beneficiária do gigantesco plano europeu pós-pandemia, com 191,5 bilhões de euros previstos para o período 2021-2026.

Draghi era o favorito antes da eleição do presidente na Itália, mas os parlamentares preferiram optar pela reeleição de Sergio Mattarella, porque temiam que a saída do primeiro-ministro do Executivo afundasse a coalizão e causasse eleições antecipadas antes do final da legislatura prevista para 2023.

