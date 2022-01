Líbano diz ter desmantelado redes de espionagem a favor de Israel

O governo do Líbano anunciou nesta segunda-feira (31) que desmantelou "17 redes de espionagem" que trabalhavam para o "inimigo israelense", enquanto uma fonte judicial assinalou que 21 pessoas foram detidas como parte desta operação.

As redes tinham um papel tanto "local" como "regional", disse aos jornalistas o ministro interino da Informação, Abbas Halabi, após uma reunião do gabinete de governo.

As "dezessete redes de espionagem a favor do inimigo israelense foram desmanteladas após seguirmos suas pistas", assinalou Halabi, mas sem detalhar o número de detidos.

Por sua vez, uma fonte judicial confirmou à AFP, sob condição de anonimato, que "21 pessoas" foram detidas no total.

Estas "se encarregavam de recolher informação sobre locais militares e de segurança vinculados ao Hezbollah [movimento armado xiita pró-Irã e arqui-inimigo de Israel] no sul do Líbano, nos subúrbios do sul da capital, Beirute, e no [Vale do] Beca", assinalou.

Os supostos espiões também visavam "líderes de partidos políticos" e altos funcionários do governo libanês, segundo a fonte anônima.

Os integrantes dessas redes se aproveitaram das "difíceis condições" socioeconômicas dos libaneses, já que o país atravessa uma profunda crise, o que "facilitou o recrutamento para essas missões", acrescentou.

Um dos suspeitos é integrante do Hezbollah, segundo os relatos, mas o movimento xiita se negou a entregá-lo à Justiça, concluiu a fonte judicial.

O jornal libanês Al Akhbar, próximo ao Hezbollah, informou que os detidos são de nacionalidades libanesa, palestina e síria.

Ao menos 12 deles "sabiam" que trabalhavam para Israel, enquanto os demais estavam convencidos de que estavam fornecendo informações para empresas internacionais ou ONGs, segundo a publicação. Alguns dos detidos já foram libertados, acrescentou o jornal.

"O desmantelamento dessas redes coloca em evidência, mais uma vez, a importância de contar com uma segurança preventiva e boa coordenação entre os diferentes corpos de segurança para proteger o Líbano", indicou o primeiro-ministro Najib Mikati, citado por Halabi.

