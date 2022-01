Israel bombardeia posições do Hezbollah perto de Damasco

Israel bombardeou, na madrugada desta segunda-feira (31), posições militares e depósitos de armas do movimento islâmico Hezbollah, perto da capital síria, Damasco - informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Sítios operados pelo grupo libanês Hezbollah (...) na região de Qalamun, ao nordeste de Damasco, foram atingidos por ataques israelenses", afirmou o OSDH.

O ataque provocou incêndios "em postos militares e depósitos de armas pertencentes ao Hezbollah", segundo a ONG, que indica que pode haver vítimas, ou feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procurado para falar sobre o ataque, o Exército israelense disse que "não faz comentários sobre reportagens de veículos estrangeiros".

De acordo com a imprensa oficial síria, o ataque, sobre o qual não foram divulgados mais detalhes, causou apenas danos materiais.

Israel raramente comenta seus ataques lançados contra seu vizinho do norte, com o qual permanece oficialmente em guerra. Desde 2011, porém, início do conflito civil na Síria, já confirmou centenas deles.

ho/hkb/me/zm/tt

Tags