Índia prevê maior índice mundial de crescimento em 2022-2023

A Índia espera atingir a maior taxa de crescimento das grandes economias do mundo no exercício 2022-2023, apesar de uma desaceleração, conforme relatório oficial publicado nesta segunda-feira(31), que reflete o progresso na vacinação contra a covid-19 e o vigor das exportações.

De acordo com este relatório do governo apresentado ao Parlamento, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da terceira maior economia da Ásia será de 8% a 8,5% para 2022-23, contra 9,2% no atual exercício, que termina em março.

"A economia está bem posicionada para experimentar um forte crescimento nos próximos dois anos, e todos os indicadores de estabilidade macroeconômica sugerem apoios significativos", disse Sanjeev Sanyal, principal assessor do Ministério das Finanças.

Assim, a Índia estará muito à frente das outras grandes economias, segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2022, que apostam em um crescimento de 4,8% para a vizinha China.

Na semana passada, o FMI revisou para baixo suas previsões de crescimento global, devido ao impacto da variante ômicron, mas antecipou um crescimento de 9% para a Índia em 2022.

A cobertura vacinal agora bastante ampliada, o forte crescimento das exportações e a retomada do investimento no setor privado, somados ao aumento dos gastos públicos, são os fatores que sustentam o crescimento da Índia, detalha o relatório do governo.

Tudo isso, no entanto, "desde que não haja novos distúrbios econômicos ligados à pandemia", especifica o documento.

