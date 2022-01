Hong Kong pune por 'publicação sediciosa', 1ª vez desde fim da era colonial

Duas pessoas foram condenadas à prisão nesta segunda-feira (31), em Hong Kong, por "publicação sediciosa", uma sentença inédita desde que o território foi devolvido pelo Reino Unido à China em 1997.

Kim Chiang Chung-sang, de 41 anos, foi condenado a oito meses de prisão por colado cartazes em frente a uma escola de maternal e no Tribunal Superior de Hong Kong, no ano passado, protestando contra a condenação de um manifestante no âmbito da lei de segurança nacional. Esta legislação foi imposta em julho de 2020 pela China.

Em outro caso, Chloe Tso Suet-sum, de 45 anos, foi condenada a mais de um ano de prisão por pedir a um jovem de 17 anos que fizesse panfletos, convocando a população de Hong Kong a criar seu próprio Exército e a se tornar independente da China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jovem, cuja identidade a AFP decidiu não revelar, foi enviado para um centro de reabilitação para delinquentes juvenis, uma medida alternativa à pena. Ficará na instituição entre dois e cinco meses.

As sentenças foram proferidas sob uma lei datada do início do século XX então usada para silenciar partidários da China e outros militantes de esquerda contrários à autoridade exercida pelo Reino Unido sobre Hong Kong.

A polícia e os promotores de Hong Kong agora aplicam regularmente essa antiga lei colonial sobre a "sedição" para reprimir a dissidência, em paralelo com a nova lei de segurança nacional.

Muitas pessoas, incluindo jornalistas, sindicalistas e um famoso apresentador de rádio, foram acusados de sedição nos últimos meses. Esperam o início do julgamento e, neste período, são mantidos, geralmente, em prisão provisória.

su/jta/je/roc/mj/eg/mb/tt

Tags