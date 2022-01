EUA pede para aliados repatriarem seus extremistas detidos após ataque à prisão síria

Os Estados Unidos pediram nesta segunda-feira (31) aos seus aliados para "repatriar urgentemente" seus cidadãos suspeitos de serem extremistas e detidos no nordeste da Síria, após o ataque lançado contra uma prisão por parte do grupo Estado Islâmico (EI).

As Forças Democráticas Sírias (FDS), de supremacia curda, anunciaram no domingo o fim das operações de busca na prisão de Ghwayran, em Hassaké, após seis dias de intensos combates que deixaram 373 mortos, incluindo 268 extremistas, 98 membros das forças curdas e sete civis, segundo uma ONG. Milhares de extremistas estavam alojados no prédio.

Washington elogia as FDS por "sua resposta heroica e eficaz" ao ataque, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em nota, na qual disse que "líderes de alto escalão do Estado Islâmico foram capturados ou mortos" nos combates.

Foi a maior ofensiva do grupo EI, que buscava libertar seus simpatizantes, após sua derrota territorial na Síria em 2019 pelas mãos das forças curdas.

"As táticas violentas e desesperadas do ISIS (acrônimo do EI) lembram o mundo que o grupo terrorista segue sendo uma ameaça que pode e deve ser derrotada", destacou Price.

E "essa batalha é um lembrete de que a derrota duradoura do ISIS requer o apoio da comunidade internacional", expressou.

Vanguarda da luta contra o EI na Síria, as FDS declararam na quarta-feira terem retomado o controle da prisão, após seis dias de intensos combates. As operações de rastreamento continuam, porém, em áreas adjacentes à prisão.

A guerra da Síria, que começou em 2011, deixa cerca de meio milhão de mortos e provocou o maior deslocamento de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial.

