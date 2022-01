Dois policiais mortos a tiros em controle rodoviário na Alemanha

Dois policiais alemães foram mortos a tiros nesta segunda-feira (31) durante um controle rodoviário, informou a força de segurança, que iniciou uma grande operação no sudoeste do país para encontrar os autores do ataque.

Os dois policiais, um homem e uma mulher, foram mortos durante um controle de rotina perto da cidade de Kusel.

A polícia de Kaiserslautern afirmou que não conseguiu determinar as motivações dos atiradores e pediu aos motoristas que evitem dar carona para pessoas nas estradas.

